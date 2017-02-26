Община Андроникова монастыря обратилась в мэрию с просьбой переименовать станцию метро "Площадь Ильича"

МОСКВА. Община храма Спаса Нерукотворного образа в Спасо-Андрониковом монастыре Москвы направила мэру российской столицы Сергею Собянину письмо с просьбой переименовать ближайшую к обители станцию столичной подземки "Площадь Ильича" в "Андрея Рублева". Эту идею поддержали и в руководстве РПЦ, передает РИА "Новости".

"В топонимике Москвы имя этого великого святого и признанного в мире иконописца недостаточно увековечено. В Москве нет ничего в названиях улиц или скверов, что напоминало бы нам о памяти этого великого соотечественника. Думаю, что необходима заинтересованная общественная дискуссия о проблеме увековечения памяти Андрея Рублева, авторитет и значение трудов которого выходит далеко за пределы нашей страны", - пояснил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

При этом представитель РПЦ признал, что, по его мнению, на данный момент рано судить о возможных итогах рассмотрения предложения о переименовании станции метрополитена. Однако сама идея заслуживает того, чтобы российская общественность и власти Москвы обратили на это внимание, добавил он.

"В шаговой доступности от метро "Площадь Ильича" находится музей Андрея Рублева, где находятся сокровища православной иконописи мирового значения. Любое предложение, которое будет способствовать увековечению памяти великих соотечественников, память о которых как в советское время, так и до последнего времени не всегда достаточно хорошо отражается в топонимике нашего города - это всегда хороший, правильный разговор", - заключил Кипшидзе.

Наиболее известный и почитаемый русский иконописец московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века, Андрей Рублев канонизирован Русской православной церковью в лике святых. Центральный музей древнерусской культуры и искусства находится на территории Спасо-Андроникова монастыря с 1985 года.