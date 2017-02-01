На территории Спасо-Андроникова монастыря состоится захоронение ранее обнаруженных останков москвичей, упокоившихся в XVIII-XIX веках

На местах захоронения героев Куликовской битвы установят мемориальные кресты

МОСКВА. Захоронение ранее обнаруженных останков москвичей, упокоившихся в XVIII-XIX веках, состоится 5 февраля на территории древнего некрополя Спасо-Андроникова монастыря столицы.



В рамках церемонии пройдет панихида, а на местах захоронения героев Куликовской битвы, представителей знаменитых фамилий (Бахметьевых, Баратынских, Волконских, Головиных, Лопухиных, Мусиных-Пушкиных, Нарышкиных, Орловых, Трубецких, Третьяковых и др.) установят мемориальные кресты, сообщили "Интерфакс-Религия" организаторы.



В настоящее время представители общественности планируют сформировать рабочую группу по возрождению этой обители и монашеской жизни в ней, а также восстановить исторический некрополь монастыря, в том числе перенести туда надгробия, сохраненные Государственным музеем архитектуры имени А.В.Щусева.



Монастырь был основан в 1357 году святителем Алексием Московским. Первым игуменом обители стал преподобный Андроник, ученик Сергия Радонежского. Здесь находится один из древнейших белокаменных храмов Москвы - Спасский собор, расписанный Андреем Рублевым. У стен монастыря митрополит Киприан в 1380 году встречал войско князя Дмитрия Донского после Куликовской битвы.



В годы советской власти монастырский некрополь был разорен, однако десять из его надгробий сохранили на территории Донского монастыря. Они находятся в ведении Государственного музея архитектуры.