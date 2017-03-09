Музей имени Рублева просит передать ему усадьбу Хрящевых

МОСКВА. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева просит передать ему усадьбу Хрящевых и соседнее здание для создания там музейного кластера, сообщил директор Михаил Миндлин на презентации концепции развития музея во вторник.

"Для развития музея необходимо радикальное увеличение площадей. Предлагается рассмотреть возможность передачи в федеральную собственность с последующим закреплением за музеем здания бывшей усадьбы Хрящевых в непосредственной близости от музея" , - пояснил директор.

В случае, если вопрос будет решен положительно, музей получит 4 тыс. кв. метров площади.

По словам директора, там предполагается разместить хранилище экспонатов, реставрационные мастерские, а освободившиеся помещения Спасо-Андроникова монастыря можно использовать для создания единой экспозиционной зоны древнерусского искусства.

Основными задачами музея, по словам директора, являются реорганизация и развитие постоянной экспозиции, расширение научно-исследовательской деятельности, реставрация монастырских сооружений.

"Архитектурный комплекс монастыря находится в неудовлетворительном состоянии и требует неотложных работ по реконструкции, консервации. Прежде всего речь идет о Спасском соборе", - пояснил директор.

В проекте, по словам М.Миндлина, - привлечение спонсорских средств, которые могут увеличить посещаемость музея, реализация межрегиональной программы по показу древнерусского искусства совместно с региональными музеями.

Также планируется осуществление программы по обмену выставками с Грецией, Болгарией, Румынией, Македонией и другими странами, проведение конференций, семинаров, симпозиумов.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в 2017 году отмечает 70-летие основания. С 1947 года и до настоящего времени музей является единственным в России государственным музеем, специализирующимся на сохранении и изучении древнерусского художественного наследия. Основная миссия музея - представить людям икону как одно из величайших достижений национального и мирового искусства.