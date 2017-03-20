Власти Москвы отказались переименовывать станцию "Площадь Ильича" в честь русского иконописца Андрея Рублева

МОСКВА. Переименование станции "Площадь Ильича" московского метрополитена в честь русского иконописца Андрея Рублева невозможно, поскольку действующий закон города не предусматривает переименование станций метро ради сохранения памяти об известных жителях России, сообщили РИА Новости в аппарате заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Ранее православная община храма Спаса-Нерукотворного образа в Спасо-Андрониковом монастыре направила мэру Москвы письмо с просьбой переименовать в честь Рублева ближайшую к обители станцию метро "Площадь Ильича". Как говорилось в тексте письма, предоставленном РИА Новости представителем местного прихода Сергеем Карнауховым, "сам монастырь, окружающая его местность прочно ассоциированы с именем великого иконописца".





"Названия станций метрополитена не могут быть использованы для сохранения памяти об известных жителях города Москвы, гражданах России и зарубежных стран, за исключением случаев их совпадения с названиями наземных городских объектов", — ответили в аппарате на запрос агентства.

Там пояснили, что согласно действующему в городе закону, переименование станций метрополитена производится только в целях восстановления исторически сложившихся наименований или устранения дублирования, а наименование "Площадь Ильича" является первым для станции, открытой в 1979 году.

Изменение имени станции рассматривалось еще в 2015 году на рабочей группе городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, по итогам которого было также отклонено, подчеркнули в письме.