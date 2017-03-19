По случаю национального праздника Люксембурга было совершено православное богослужение
- 19 марта
- 14:11
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Люксембурге состоялась всеправославная Литургия
ЛЮКСЕМБУРГ. Митрополит Бельгийский Афинагор (Пекштедт), экзарх Нидерландов и Люксембурга (Константинопольский Патриархат), возглавил Божественную литургию 12 марта 2017 г., во второе воскресенье Великого поста, в греческом православном соборе святителя Николая в Люксембурге, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".
Традиция совершения всеправославной Литургии во второе воскресенье Великого поста была введена митрополитом Афинагором несколько лет назад.
В богослужении приняли участие священнослужители Константинопольской, Русской, Сербской и Румынской Православных Церквей.
По окончании Литургии митрополит Афинагор произнес проповедь, в которой он говорил о духовном наследии святителя Григория Паламаы, день памяти которого отмечается во второе воскресенье Великого поста.
Митрополит Афинагор подчеркнул большую значимость участия всех православных верующих Люксембурга в Литургии, которая свидетельствовала о единстве вселенского Православия.
На Божественной литургии присутствовали посол Греции в Люксембурге Теодорос Георгакелос, посол Румынии, а также многочисленные верующие. Богослужение сопровождалось пением трех хоров - греческого, русского и румынского.
По окончании богослужения все его участники продолжили общение в ходе встречи в местном приходском центре.
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