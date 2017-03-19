В Люксембурге состоялась всеправославная Литургия

Богослужение возглавил митрополит Бельгийский Афинагор, экзарх Нидерландов и Люксембурга

ЛЮКСЕМБУРГ. Митрополит Бельгийский Афинагор (Пекштедт), экзарх Нидерландов и Люксембурга (Константинопольский Патриархат), возглавил Божественную литургию 12 марта 2017 г., во второе воскресенье Великого поста, в греческом православном соборе святителя Николая в Люксембурге, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

Традиция совершения всеправославной Литургии во второе воскресенье Великого поста была введена митрополитом Афинагором несколько лет назад.

В богослужении приняли участие священнослужители Константинопольской, Русской, Сербской и Румынской Православных Церквей.

По окончании Литургии митрополит Афинагор произнес проповедь, в которой он говорил о духовном наследии святителя Григория Паламаы, день памяти которого отмечается во второе воскресенье Великого поста.

Митрополит Афинагор подчеркнул большую значимость участия всех православных верующих Люксембурга в Литургии, которая свидетельствовала о единстве вселенского Православия.

На Божественной литургии присутствовали посол Греции в Люксембурге Теодорос Георгакелос, посол Румынии, а также многочисленные верующие. Богослужение сопровождалось пением трех хоров - греческого, русского и румынского.

По окончании богослужения все его участники продолжили общение в ходе встречи в местном приходском центре.