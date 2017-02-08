Шокирующие данные расследования: против 7% католических священников Австралии выдвигались обвинения в педофилии

С 1980 по 2015 г. имели место более подобных 4 000 случаев

КАНБЕРРА. Королевская комиссия, расследующая преступления на сексуальной почве, совершенные католическим духовенством в Австралии, опубликовала шокирующие результаты своей работы, которые показывают, что имели место более 4 000 случаев обвинений, выдвинутых против католических учреждений и католического духовенства, сообщили издания Crux и religionnews.com.

«Австралийская королевская комиссия по изучению институциональных ответов на случаи сексуальных преступлений против несовершеннолетних» (как официально называется орган, который проводит вышеупомянутое расследование) заявила, что в период между 1980 и 2015 годами 7% всех католических священников в Австралии обвинялись в преступлениях на сексуальной почве.

Фрэнсис Салливан (Francis Sullivan), глава отдельной независимой комиссии, созданной Конференцией католических епископов Австралии, в ответ на скандальные результаты расследования случаев сексуального насилия, сказал, что новые данные указывают на “крупный провал” со стороны руководства Католической Церкви. “Эти цифры являются шокирующими, и они непростительны”, — сказал Саллвиван.

Архиепископ Сиднейский Энтони Фишер (Anthony Fisher) такжесогласился с выводами комиссии: “Как католики мы склоняем головы с позором”, — сказал прелат.

Обвинения относятся к периоду с 1950 по 2015 год, по данным отчета королевской комиссии, в котором приводится ужасающая статистика, свидетельствующая о широчайших масштабах «сексуального хищничества» в лоне католической церкви страны. Новые данные все больше подтверждают и дополняют страшные свидетельства, полученные за четыре года регулярных судебных слушаний материалов королевской комиссией, которые уже вошли в финальную стадию.

В некоторых приходах обвинения в педофилии предъявлены до 15% тамошних пасторов, служивших в приходах в этот период, причем сомнительное лидерство в этой статистике удерживают приходы городов Сэйл и Сэндхерст в штате Виктория на юго-востоке страны, Порт Пири на востоке, а также Лисмор и Воллонгонг в штате Новый Южный Уэльс. Масштабы педофилии, как выясняется, были еще выше в отдельных католических орденах. При этом намного опережает остальных орден госпиталитов Святого Иоанна («милосердных братьев»), в котором до 40% монахов обвиняются в насилиях над детьми. За ним следует орден Христианских Братьев с 22% обвиняемых священников и орден Братьев-мариан с 20% обвиняемых, причем оба этих ордена содержат начальные церковные школы, где преимущественно и свершались преступления. В общине монахов-бенедектинцев в деревне-монастыре Новая Норчия пять священников привлечены к суду по обвинениям в педофилии, а в ордене салезианцев («Общество Святого Франциска Сальского») таковых оказалось 17.2%.

Если брать относительно недавнее время, то за период с 1980 по 2015 год было зарегистрировано уже 4444 случаев сексуальных насилий над детьми, совершенных в 93 округах католической церкви и находящихся сейчас на рассмотрении в суде; а всего в них замешано более тысячи различных организаций католической церкви. Средний возраст жертв на момент свершения преступлений составляет 10.5 лет для девочек и 11.6 лет для мальчиков, но подавляющее количество жертв преступлений, выступающих свидетелями в суде, мужского пола. При этом суду удалось установить личности примерно 1900 преступников, а еще 500 преступников пока не установлены. При этом 32% из них принадлежали числу монашествующей братии, 30% к числу священников, 29% светских людей и 5% монашествующих сестер. По сообщению королевской комиссии, 37% отдельных дел, рассмотренных на судебных заседаниях, касались преступлений, свершенных в различных организациях католической церкви.

Эти шокирующие цифры были обнародованы старшим советником комиссии Гэйл Фернесс, причем она также отметила, что Святой Престол отказался представить в комиссию документы, которые она затребовала по делам о преступлениях с участием австралийских пасторов. «Королевская комиссия надеялась на понимание ее действий, предпринятых по каждому делу, - сказала Фернесс. – Но Святой Престол ответил в письме от 1 июля 2014 года, что «не находит возможным и уместным предоставить требуемую информацию». Она также отметила, что официальные реакции католических епархий и орденов по всей стране были «просто подавляюще стандартными».

«Жалобы детей игнорировали или, еще хуже, наказывали самих детей за жалобы. Обвинения не расследовались. Виновные священники и монашествующие братья направлялись в другие места. Приходы и общины, куда они направлялись, не знали ничего об их прошлом, - сказала Фернесс. – Документальные свидетельства не сохранялись, либо уничтожались. Вся информация засекречивались, а преступления покрывались».

«Эти свидетельства и цифры для нас шокирующие, трагические и бесспорные, - сказал Фрэнсис Салливан, старший служащий церковного «Совета по вопросам справедливости, правды и утешения» в публичном заявлении от имени Совета после появления данных отчета, с трудом сдерживая эмоции. – И каждая строка в этом деле свидетельствует о муках ребенка, попавшего в руки одного из тех, кто должен был заботиться о нем и защищать его. Эти свидетельства обвиняют и лидеров церкви, которые не предпринимали должных мер по обузданию насильников. Мы, благочестивые католики, опускаем головы под тяжестью позора». Салливан также описал главные моменты программы реформ, запущенных церковью. В частности, создан специальный орган, который будет следить за соблюдением норм защиты детей в епархиях, проводить проверки и составлять отчеты.

Королевская комиссия вступила в окончательную фазу рассмотрения свидетельств о преступлениях и ответных мер, предпринимаемых католической церковью страны. В ближайшие три недели комиссия сосредоточится на культурных аспектах судебных дел и нынешних нормах и процедурах защиты детей в церковных организациях. Свидетельские показания перед комиссией дадут архиепископы Сиднея, Аделаиды, Мельбурна, Канберры, Перта и Брисбейна. Цель слушаний – получить, наконец, ответы на вопросы, которые мучают многих жертв преступлений: почему эти мерзкие преступления разрослись до таких масштабов? И почему так долго удавалось их скрывать и покрывать?