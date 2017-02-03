Семьи православных сирийцев были задержаны в аэропорту США в момент прибытия и высланы обратно

Это следствие временного запрета на иммиграцию

ФИЛАДЕЛЬФИЯ . Две семьи православных сирийцев были задержаны в международном аэропорту Филадельфии (США) в момент прибытия и высланы обратно на основании положения о временном запрете на иммиграцию, введенном администрацией президента Дональда Трампа, сообщает Christianpost.

Группа сирийцев в составе двух братьев, их жен и детей потратила на трудное путешествие все деньги, которые копились около полутора десятилетий, чтобы воссоединиться со своими родственниками в США. Путешественники пересекли границу воюющей Сирии, прибыли в Ливан, перелетели из Бейрута в Доху, столицу Катара, а уже оттуда через океан в Филадельфию – только за тем, чтобы получить от ворот поворот. Федеральные чиновники вынудили их сесть на обратный рейс в Доху, поскольку за два дня до их прибытия президент Трамп подписал декрет о «предотвращении проникновения радикальных исламских террористов в США».

Семьи прибывших сирийцев фактически продержали под арестом в аэропорту, не разрешая ни телефонных звонков, ни доступа в интернет, по словам их родных в США. Сотрудники ФБР предложили им либо взять билеты на первый же обратный рейс в Доху, либо подвергнуться официальной процедуре задержания и аннулирования виз. «А мы уже успели купить им дом со всей меблировкой, чтобы помочь им начать здесь новую жизнь» - сообщил один из американских родственников.

Мэр Филадельфии Джим Кенни также отреагировал на депортацию специальным заявлением. «Меня ошеломили сообщения о том, что сотрудники федеральной службы, не потрудившись известить о своих действиях сотрудников аэропорта Филадельфии, сначала задержали, а затем отправили обратно две семьи сирийцев, - сказал Кенни. – По нашим сведениям, эти семьи потратили многие месяцы на оформление всех законных документов, после чего вполне легально прибыли в нашу страну. Но их все же выслали обратно, в их разоренное войной государство, где людей убивают химическим оружием. Я не исключаю, что администрация Трампа тем самым подписала этим людям смертный приговор».

Согласно президентскому декрету, в стране введен 120-дневный мораторий на прием беженцев, после чего правительство предложит специальный план предоставления убежищ преследуемым христианам. Трамп также планирует прекратить выдачу виз мигрантам из целого ряда стран с преимущественно мусульманским вероисповеданием, в том числе из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, и это прекращение будет действовать пока не менее месяца. Президентским декретом также введен порядок «срочного запрета въезда» для отдельных лиц и групп мигрантов и приезжих в США. Стремясь еще более снизить поток мигрантов, Трамп также распорядился, чтобы Пентагон и Госдепартамент подготовили план создания зон безопасности для беженцев в Сирии и прилегающих территориях в течение ближайших 90 дней.

В своем интервью CBN News президент Трамп также пообещал упростить порядок присвоения статуса беженцев гонимым христианам. «Мы собираемся помогать им (гонимым христианам), они там живут в чудовищных условиях, - сказал Трамп журналистам CBN News. – Знаете ли вы, что сирийскому христианину почти невозможно – по крайней мере, очень трудно – попасть в Соединенные Штаты? Мусульманину это намного проще сделать, но если вы христианин, это почти невозможно, и причины этих трудностей в предвзятом, несправедливом отношении к ним; христиан там преследуют и травят, да и не только христиан, по сути дела, отрезают головы многим, но христианам в первую очередь».

Согласно данным отчета социологического центра Pew Research Center, за 2016 финансовый год Соединенные Штаты приняли 84,995 беженцев, в том числе 12,587 беженцев из Сирии. По планам президента Обамы, страна должна была принять порядка 110,000 беженцев в 2017 году, но при президенте Трампе эта цифра, по всей вероятности, будет урезана до 50,000. По данным Центра учета беженцев, около 98 процентов сирийских беженцев, которым удалось въехать в США за 2016 год, составляют мусульмане-сунниты, а доля сирийских беженцев-христиан едва достигает 0.5 процента.