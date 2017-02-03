Если границы США открыты лишь для христиан, это дискриминация, говорит халдейский епископ в Алеппо

«Деление пострадавших по вере лишь подхлестывает фанатизм», по словам епископа

АЛЕППО. Если границы США открыты лишь для христиан, то это проявление дискриминации, тем более что «деление беженцев по вере лишь подхлестывает фанатизм», сказал халдейский епископ в Алеппо, по сообщению Fides.



«Мы, христиане Сирии и Ближнего Востока, не поддерживаем такие речи, которые проводят различие между нами и нашими мусульманскими соседями, и вносят раскол в это нелегкое время, когда каждый человек без исключения так остро нуждается в справедливости, мире и помощи пострадавшим, - сказал Антоний Аудо, халдейский католический епископ в городе Алеппо. – Те, кто делит пострадавших по вере, лишь подхлестывает фанатизм и экстремизм». Это заявление епископ Антоний Аудо сделал в связи с речами и законодательными актами президента США Дональда Трампа, который недавно отметил, что особым «приоритетом» в его политике станет прием сирийских христиан и других беженцев с Ближнего Востока и предоставление им убежищ в США; причем это заявление президента прозвучало как раз накануне введения полного запрета на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.



«Меры и законы такого рода, - сказал халдейский епископ в интервью Fides, - должны быть совершенно справедливыми и равными для всех, чтобы не было ни малейшей дискриминации. И мы, ближневосточные христиане, нуждаемся лишь в такой помощи, которая смогла бы удержать нас от эмиграции и способствовала построению мира у нас дома, в наших родных странах, чтобы мы могли продолжать жить здесь нормальной жизнью и стяжать благодать Господню в той земле, где мы появились на свет по милости Его».



Говоря о нынешней ситуации в разоренном войной родном городе Алеппо, епископ Антоний Аудо отметил: «Сейчас уже наш город стал определенно намного более безопасным местом для проживания, но его будущее всецело зависит от тех решений, которые будут приняты в будущем для всей Сирии в целом. Мне кажется, что я уже ощущаю некоторую перемену в отношениях к нам со стороны международного сообщества. Всем уже давно стало понятно, что не существует военного пути для решения проблем Сирии, но это должно быть чисто политическое решение, причем в выработке этого решения должны принять участие все стороны конфликта».