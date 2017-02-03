Семьи православных сирийцев были задержаны в аэропорту США в момент прибытия и высланы обратно
- 3 февраля
- 16:24
- Распечатать
- Источник:
- Сергей Игнатов — специально для Седмицы.Ru
Если границы США открыты лишь для христиан, это дискриминация, говорит халдейский епископ в Алеппо
АЛЕППО. Если границы США открыты лишь для христиан, то это проявление дискриминации, тем более что «деление беженцев по вере лишь подхлестывает фанатизм», сказал халдейский епископ в Алеппо, по сообщению Fides.
«Мы, христиане Сирии и Ближнего Востока, не поддерживаем такие речи, которые проводят различие между нами и нашими мусульманскими соседями, и вносят раскол в это нелегкое время, когда каждый человек без исключения так остро нуждается в справедливости, мире и помощи пострадавшим, - сказал Антоний Аудо, халдейский католический епископ в городе Алеппо. – Те, кто делит пострадавших по вере, лишь подхлестывает фанатизм и экстремизм». Это заявление епископ Антоний Аудо сделал в связи с речами и законодательными актами президента США Дональда Трампа, который недавно отметил, что особым «приоритетом» в его политике станет прием сирийских христиан и других беженцев с Ближнего Востока и предоставление им убежищ в США; причем это заявление президента прозвучало как раз накануне введения полного запрета на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.
«Меры и законы такого рода, - сказал халдейский епископ в интервью Fides, - должны быть совершенно справедливыми и равными для всех, чтобы не было ни малейшей дискриминации. И мы, ближневосточные христиане, нуждаемся лишь в такой помощи, которая смогла бы удержать нас от эмиграции и способствовала построению мира у нас дома, в наших родных странах, чтобы мы могли продолжать жить здесь нормальной жизнью и стяжать благодать Господню в той земле, где мы появились на свет по милости Его».
Говоря о нынешней ситуации в разоренном войной родном городе Алеппо, епископ Антоний Аудо отметил: «Сейчас уже наш город стал определенно намного более безопасным местом для проживания, но его будущее всецело зависит от тех решений, которые будут приняты в будущем для всей Сирии в целом. Мне кажется, что я уже ощущаю некоторую перемену в отношениях к нам со стороны международного сообщества. Всем уже давно стало понятно, что не существует военного пути для решения проблем Сирии, но это должно быть чисто политическое решение, причем в выработке этого решения должны принять участие все стороны конфликта».
- 3 февраля 2017
- 30 января 2017
- 26 октября 2016
- 14 октября 2016
- 26 сентября 2016
- 23 сентября 2016
- 18 февраля 2016