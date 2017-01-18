В крещенских купаниях примут участие около 1,5 миллиона россиян

Планируется открыть более 3,5 тысяч мест для купания

МОСКВА. Около 1,5 миллиона человек по всей России могут принять участие в крещенских купаниях, сообщил на пресс-конференции начальник отдела информационного и ресурсного обеспечения Управления безопасности людей на водных объектах Анатолий Коваль."В этом году купание выпало на рабочие дни. Мы ожидаем, что к участию придет немало граждан. В частности, в прошлом году было около 1,5 миллионов человек, в этом году мы ожидаем не меньше", — сказал Коваль.

По его словам, планируется открыть более 3,5 тысяч мест для купания. Для обеспечения безопасности будет привлечено более 9 тысяч человек личного состава МЧС России, более 2,5 тысяч единиц техники и около 500 маломерных судов.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освещаемых прорубях.



Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.

По данным МЧС, в прошлом году в крещенских купаниях в России приняли участие почти 2 миллиона человек (в 2015 – свыше 1,5 миллиона), серьезных происшествий не зафиксировано. Для купаний было подготовлено более 3,5 тысячи мест, где дежурили сотрудники МЧС, медики и полицейские.