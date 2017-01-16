В Подмосковье на Крещение откроют почти 280 купелей

Рекордсменом оказался Дмитровский муниципальный район

МОСКВА. Почти 280 купелей откроют в Московской области для рождественских купаний, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.В ночь на 19 января православные верующие будут отмечать Крещение Господне. В храмах пройдут праздничные богослужения, а затем священнослужители вместе с прихожанами соберутся у рек, озер и других водоемов для участия в традиционном ритуале — погружении в святую крещенскую воду.

Согласно списку крещенских купаний, в регионе организуют 279 мест для рождественских купаний. Рекордсменом оказался Дмитровский муниципальный район, где желающие окунуться смогут выбирать из 22 мест.