В Москве будут открыты 60 оборудованных крещенских купелей

МОСКВА. Ожидается, что более 100 тыс. человек примет участие в крещенских купаниях 2017 года в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"В 2017 году на крещенские купания в Москве ожидается 117 тыс. участников. Для комфортного и безопасного участия в обряде омовения в столице планируется 60 мест, оборудованных местами обогрева, безопасными подходами и спусками и точками с горячими напитками. В каждом месте будут дежурить спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции", - говорится в сообщении МЧС.

При этом отмечается, что число ожидаемых участников крещенских купаний этого года значительно превышает аналогичный показатель за прошлый год, когда было отмечено 105 тыс. купающихся.

"Самыми популярными для омовений округами столицы в 2016 году были Восточный и Северо-Восточный административные округа", - сообщили в главке.

МЧС рекомендует соблюдать ряд правил безопасности во время проведения крещенских купаний: "окунаться следует только в специально оборудованных майнах и купелях под присмотром спасателей; не стоит находиться в проруби более одной минуты; необходимо запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами, не следует опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения".