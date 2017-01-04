Пребывавший на покое епископ умер в возрасте 82 лет

СОФИЯ. Во вторник, 3 января 2017 г., в возрасте 82 лет скончался епископ Феодосий (Купичков), архиерей Болгарской Православной Церкви, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

Епископ Феодосий (в миру Тодор Минчев Купичков) родился 9 ноября 1934 г в селе Драгижево (Великотырновская область). 3 декабря 1955 года в Троянском монастыре был пострижен в монашество. Закончил Софийскую духовную семинарию. 8 января 1956 года был рукоположен во иеродиакона, 21 сентября 1962 года — во иеромонаха. 27 июля 1967 года был возведен в сан архимандрита. Являлся настоятелем Лопушанского монастыря.

Во время пребывания в расколе 19 февраля 1997 года был рукоположен во епископа Девольского. 1 октября 1998 года на Всеправославном Соборе в Софии принес покаяние и был принят в епископат Болгарской Православной Церкви с сохранением титула «Девольский» и назначением викарием Врачанской митрополии. Фактически к служению не приступил, продолжая пребывать на покое в родном селе или в Софии, где по благословению Болгарского Патриарха Максима часто служил в патриаршем Александро-Невском соборе. 27 мая 2008 года Священным Синодом Болгарской Православной Церкви был назначен настоятелем Троянского монастыря.

В ноябре 2010 года был обвинен Дискриминационной комиссией в ущемлении прав лиц с ограниченными возможностями. Поводом для разбирательства стала получившая широкую огласку история, когда в 2009 году епископ Феодосий фактически выгнал из Троянского монастыря экскурсионную группу лиц с ограниченными возможностями, заявив им, что они сами виноваты в своих заболеваниях, будучи людьми грешными. 8 декабря 2010 года на заседании Синода Болгарской Православной Церкви данный инцидент подвергся разбирательству. Против епископа Феодосия также выдвигались обвинения в разгоне братии обители, саботировании строительства игуменского здания и непослушании Синоду. На том же заседании епископ Феодосий подал прошение о своей отставке с Девольской кафедры и поста настоятеля Троянского монастыря, которое было удовлетворено.

Последние годы жизни епископ Феодосий провел в семейном доме в городе Велико Тырново.