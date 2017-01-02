На 71-м году жизни скончался митрополит Марафонский Мелитон (Кабациклис)

Иерарх Элладской Православной Церкви умер 24 декабря 2016 г. в Афинах

АФИНЫ. 24 декабря 2016 г. в Афинах на 71-м году жизни скончался иерарх Элладской Православной Церкви - митрополит Марафонский Мелитон (Кабациклис), сообщил французский православный сайт orthodoxie.com.

Василиос Кабациклис родился в 1946 г. в Афинах. Учился в Иерусалиме, куда прибыл в 1962 г. Принял монашеский постриг с именем Мелитон и был рукоположен в сан иеродиакона в 1964 г. В сан священника рукоположен в 1967 г.

Окончил Свято-Сергиевский православный богословский институт и университет Сорбонна в Париже. В 1974 г. в Свято-Сергиевском институте защитил диссертацию и получил докторскую степень за исследование, посвященное Николаю Бердяеву (научный руководитель - профессор Оливье Клеман). Также углубленно изучал русский и французский языки в Сорбонне. Во время пребывания во Франции служил в местной греческой метрополии Константинопольского Патриархата, которую возглавлял митрополит Мелетий.

По возвращении в Палестину в конце 1974 г. служил в различных монастырях, в том числе - при Гробе Пресвятой Богородицы в Гефсиманском саду. Благодаря знанию русского и церковно-славянского языков, иеромонах Мелитон организовал с 1975 г. совершение Литургий (каждую субботу) в монастыре святого Онуфрия, предназначенных для русских и украинских эмигрантов, которые прибывали в Израиль из СССР, не будучи евреями. С 1981 по 1986 г. архимандрит Мелитон был игуменом монастыря преподобного Порфирия в Газе.

В конце 1986 года архимандрит Мелитон получил разрешение возвратиться в Грецию. После этого работал в секретариате Архиепископа Афинского и всей Греции Серафима, параллельно неся пастырское служение (благодаря хорошему знанию арабского языка) среди многочисленных православных палестинцев, находившихся в Греции.

29 января 1995 года был хиротонисан во епископа Марафонского, викария Афинской Архиепископии. 11 октября 2012 года был возведен в сан титулярного митрополита Марафонского.

Похороны митрополита Мелитона состоялись 27 декабря 2017 г. в Афинах. В них приняли участие многочисленные архиереи, священники и миряне Элладской Православной Церкви.