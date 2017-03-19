На 71-м году жизни скончался митрополит Марафонский Мелитон (Кабациклис)
- 19 марта
- 13:52
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Греции скончался митрополит Стагонский и Метеорский Серафим
АФИНЫ. 19 марта 2017 г., в Неделю Крестопоклонную, в кафедральный собор святого Виссариона Ларисского в Каламбаке доставлено тело скончавшегося накануне митрополита Стагонского и Метеорского Серафима, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".
Гроб с телом почившего архиерея Элладской Православной Церкви встречали митрополит Янинский Максим и делегация клириков Стагонской епархии во главе с канцлером митрополии архимандритом Нифонтом.
Опечаленные кончиной своего архипастыря жителя города Каламбака прощаются с митрополитом Серафимом, избранным на Стагонскую и Метеорскую кафедру в 1991 г., при котором в епархии были построены десятки новых церквей и часовен, рукоположено множество новых священников, в том числе - для отдаленных приходов.
Прощание духовенства и мирян Стагонской митрополии с почившим митрополитом Серафимом будет продолжаться до полудня понедельника, 20 марта, после чего состоится отпевание иерарха, которое возглавит Блаженнейший Архиепископ Афинский Иероним в сослужении многочисленных архиереев Элладской Православной Церкви.
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