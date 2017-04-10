В Индии мусульманин погиб в результате нападения толпы «защитников коров»

За последние два года это уже десятая по счету жертва радикальных индуистов

НЬЮ-ДЕЛИ. В северо-западном штате Индии погиб мусульманин в результате нападения целой толпы «защитников коров» - он был водителем автомобильной фуры для перевозки скота, сообщает TheGardian.

По сообщению местной полиции, Пехлу Хан, 55-летний мусульманин, работавший перевозчиком скота, умер в больнице через два дня после того, как разъяренная толпа из многих сотен индуистских почитателей и защитников священных коров остановила и разбила его грузовик, а самого его зверски избила. Это произошло на пути в город Алвар в штате Раджастан. По официальным данным полиции, это уже десятое убийство за последние два года, совершенное организованными группами фанатичных «защитников коров». Эти радикалы особенно усилили свою активность в последние годы на волне все большего обострения проблем и дискуссий в обществе в связи с почитанием священного животного и обеспечением его благополучия и неприкосновенности. Как известно, корова почитается как священное животное ведущей индуистской религией страны, исповедуемой большинством ее жителей, причем употребление говядины в пищу допускается лишь в восьми из 29 штатов и округов этой страны.

Рахул Пракаш, начальник полиции города Алвар, сообщил, что в результате этого инцидента получили ранения шесть человек, и все они еще находятся на лечении в больнице. Полиция уже назначила награду в 5 тысяч рупий (порядка 80 долларов) за информацию, которая может помочь в установлении личностей убийц, и при этом в числе подозреваемых насчитывается уже более 200 человек. «Нам еще предстоит получить заключение судмедэкспертизы, но уже сейчас могу сказать, что у жертвы были многочисленные переломы ребер» - заявил Пракаш.

Погибший Пехлу Хан был одним из водителей в группе из шести автомобильных фур, перевозивших скот, которые были остановлены толпой радикалов по дороге в их родной штат Харьяна. Видеозапись нападения толпы была показана по индийскому телевидению, и на ней хорошо видно, что нападавшие били водителя обрезками железной арматуры и палками.

Защита священных коров всегда была поводом для насилий, творимых индуистскими фанатиками в новейшей истории Индии, и последняя вспышка этих насилий с 2015 года явно связана с ростом и расширением национализма в среде индуистов. Кстати, нынешний премьер-министр Нарендра Моди пришел к власти в 2014 году во многом благодаря обещаниям запретить употребление говядины в пищу по всей стране, и с первых же дней его избрания требования официально признать корову священным животным по всей Индии только нарастали.

Потому многие индийские политики вынуждены избегать резких определений, касаясь проблем религиозного насилия. В частности, Гулаб Ганд Катари, министр внутренних дел штата Раджастан осторожно заявил, что индуистские активисты «делают хорошее дело, препятствуя контрабандным перевозкам коров, но при этом нарушают закон, когда жестоко избивают виновных». Полиция и власти нередко оказывают скрытую поддержку индуистским защитникам коров – вплоть до того, что власти штата Харьяна даже предложили программу официального лицензирования некоторых подобных групп.

Нынешняя волна насилий началась с инцидента в сентябре 2015 года, когда толпа индуистских фанатиков линчевала мусульманина, обвинив его в хранении говядины в холодильнике. В августе прошлого года премьер-министр Моди выступил с осуждением фанатиков после того, как появилось видео со сценами бичеваний молодых далитов (неприкасаемых) за непочтительное обращение с телами погибших коров при их захоронении. А месяц назад разгорелись страсти по поводу немногих пока еще действующих в стране скотобоен после того, как Йоги Адитянах, новоизбранный губернатор густонаселенного штата Уттар Прадеш, выступил с программой закрытия неофициальных скотобоен, и в ответ в штате прошли четырехдневные протесты мясников.

Большинство жителей Индии никогда не употребляет говядину в пищу, но на юге страны, среди мусульманского и христианского населения, а также в среде иных религиозных меньшинств, она продолжает оставаться чуть ли не единственным источником относительно дешевого белка. На прошлой неделе в штате Гуджарат введена в действие норма закона о пожизненном заключении за убийство коровы. А премьер-министр штата Чхаттисгарх недавно заявил, что каждый, кто будет уличен в убийстве коровы, будет приговариваться к казни через повешение. Всего неделю назад в Дели произошли волнения и столкновения, в которых пять человек получили ранения различной степени тяжести – и все из-за того, что какую-то женщину обвинили в том, что она пыталась отогнать корову, швыряя в нее камни.