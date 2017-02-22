Индийское правительство отвергло американский отчет о проблемах свободы веры в стране

Многие в стране обвиняют американцев во «вмешательстве во внутренние дела и стремлении поучать»

МУМБАЙ. Индийское правительство отвергло отчет вашингтонской комиссии о проблемах свободы веры в стране, при этом многие в стране обвиняют американцев во «вмешательстве во внутренние дела и стремлении поучать», а Фонд американских индуистов назвал документ свидетельством «индуфобии» сообщает Religionnews.

Комиссия США по глобальной свободе религии (United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF), независимая двухпартийная организация, недавно выпустила очередной отчет с критикой положения религиозных меньшинств, в котором отмечает, что оно заметно ухудшилось под властью националистического индуистского правительства Нарендры Моди. В отчете также критикуются законы Индии о противодействии обращению в иную веру, об охране коров, о правах далитов (и других так называемых «неприкасаемых»), и выражается «обеспокоенность» нынешним положением.

Коровы, как известно, считаются священными животными в индуистской религии, их запрещено убивать. При этом в последнее время в стране возникло множество групп «бдительных» активистов, которые взяли закон о защите коров в свои руки и принялись нападать на мусульманские общины, которые не почитают коров должным образом. Что же касается неприкасаемых, принадлежащих к низшей касте, то многие из них, по их собственным признаниям, обращаются в ислам или христианство, чтобы избавиться от гнета отверженности, презрения и дурного обращения.

Хотя конституция Индии и гарантирует полную свободу и равенство религий, в отчете утверждается, что «религиозные меньшинства подвергаются дискриминации и преследованиям из-за слишком общих или неточных положений закона, неэффективности уголовного законодательства и непоследовательности правоприменительной практики» в условиях доминирования индуистской религии.

Многие патриоты индийской нации уже восприняли этот документ как очередную пощечину от вашингтонской комиссии, которая с 2009 года зачислила Индию в «страны второй категории» по степени религиозных свобод. Министерство иностранных дел Индии выступило с официальным опровержением этого отчета – как это оно уже делало в отношении отчетов 2015 и 2016 годов – и направило его в вашингтонский офис комиссии, которая ныне возглавляется отцом Томасом Риисом, священником-иезуитом, назначенным в свое время лично бывшим президентом Бараком Обамой.

«У нас есть серьезные сомнения в отношении их непредвзятости» - заявил представитель МИД Викас Сваруп, говоря о комиссии. В то же время внутри США против выводов отчета выступил Фонд американских индуистов. Он обвинил комиссию в «непонимании сути и целей» законов о защите коров и подчеркнул, что «кастовые различия являются одной из базовых доктрин древнего индуистского вероучения, и их нельзя подавать как пагубную социальную болезнь, внезапно поразившую все религиозные сообщества в стране». «В отчете мы видим вопиющие и беспрецедентные проявления индуфобии с попытками использовать кастовые различия для нападок на индуизм в целом, и мы гневно осуждаем эти нападки», - заявил Сухаг Шакла, исполнительный директор Фонда американских индуистов. Кроме того, в заявлении Фонда указывается, что автор отчета, член британской академии Ихтидар Карамат Чима, не может считаться непредвзятым исследователем, поскольку «всегда проводил в жизнь цели иностранной политики Пакистана» и выступал за создание независимого сикхского государства для дальнейшего раскола страны.

В конце прошлого года правительство Индии даже запретило въезд членам вашингтонской комиссии по оценке религиозных свобод и не выдало им въездные визы. Сурендра Джейн, член парламента Индии от партии «Вишва хинду паришад» (ВХП, «Всемирный совет индусов»), влиятельной правой силы, заявил, что в Индии свято соблюдаются древнейшие принципы религиозной терпимости, и заявил, что отчет комиссии продиктован предвзятыми и скрытыми политическими мотивами. «Этот отчет нельзя считать честным, он готовит почву для обращения индусов в иную веру» - заявил парламентарий.

Дхрува Джайшанкар, известный эксперт-международник агентства Brookings India, отметил, что многие индийские патриоты воспринимают подобные документы вашингтонской комиссии как «недопустимое вмешательство американцев во внутренние дела страны и поучения», и при этом древние традиции веротерпимости в Индии совершенно неправильно понимаются и предвзято трактуются в США. «Права местных религиозных меньшинств охраняются государственными законами и многовековыми традициями Индии, - сказал эксперт, - причем уровень защиты этих прав остается недостижимым для многих других стран».