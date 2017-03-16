В индийском штате Гуджарат убийство коровы будет караться пожизненным заключением

Сейчас оно наказывается штрафом и тюремным сроком до 7 лет

ГАНДИНАГАР. Высший чиновник штата Гуджарат в Индии заявил, что убийство коров и даже перевозка говядины вскоре будет считаться тяжким преступлением в штате и караться пожизненным заключением, то есть высшей мерой наказания, предусмотренной местным законодательством, сообщает TheGardian.

Виджай Рупани, премьер-министр штата, пообещал, что правительство примет и введет в действие соответствующий закон уже через неделю, и тем самым ужесточит законодательство по защите этого священного животного, глубоко почитаемого в стране, где большинство исповедует индуистскую религию. На данный момент убийство коровы наказывается по закону штата штрафом в 50 тысяч рупий (более 600 евро) и тюремным сроком до 7 лет. Сам Рупани является активным членом правящей националистической «Бхаратии джаната партии» (БДП или Индийская народная партия), выборные чиновники от которой (включая Нарендру Моди, нынешнего премьер-министра Индии) выступают как лидеры движения за полный запрет на употребление говядины в стране.

«Мы намерены ужесточить эти законы, - сказал Рупани на собрании индуистской организации социальной помощи. – В новом законе мы введем особое положение, карающее пожизненным заключением каждого, кто будет уличен в убийстве коровы или транспортировке говядины, причем транспорт преступников будем навсегда конфисковывать».

Гуджарат – далеко не первый штат, ужесточающий законы о защите коров. Многие штаты, возглавляемые членами БДП, уже продлили запреты на забой коров и ужесточили наказания за это преступление после того, как Моди стал премьер-министром в 2014 году. Кстати, предыдущий глава штата Гуджарат в своей предвыборной программе также обещал ужесточить закон. В настоящее время за убийство коровы или перевозку говядины в таких штатах как Харьяна, Джаркханд и Джамму и Кашмир суды приговаривают виновных к большим штрафам и тюремным срокам до 10 лет. Употребление говядины в пищу сейчас пока официально разрешено только в восьми из 29 штатов и территорий Индии. Подавляющее большинство индусов почитают коров как живое воплощение принципа ненасилия и идеализируют это животное как образец кротости, самоотверженности и заботы о детях.

Впрочем, воззрения на употребление говядины в пищу пока еще не удалось привести к единому знаменателю по всей стране. Некоторые индуисты на юге Индии регулярно едят говядину, не говоря уже о мусульманах и представителях различных немногочисленных каст, которые продолжают воспринимать корову лишь как источник относительно недорогого белка. Правительство Моди не раз поручало министру сельского хозяйства изучить возможность общенационального запрета на употребление говядины, но пока не преуспело в исполнении своего предвыборного обещания.

Законы о защите коров неоднократно служили оправданием для насилия на протяжении всей истории современной Индии. Так в сентябре 2015 года толпа линчевала сельского жителя-мусульманина в пригороде Дели, обвинив его в хранении говядины в холодильной камере, причем чиновники местных правоохранительных органов попытались спустить это преступление на тормозах. В северной Индии в последнее время расплодились многочисленные банды самодеятельных «защитников коров», и они вносят свой весомый вклад в статистику преступлений на почве верований. Официально премьер-министр Моди как-то выступил с осуждением действий этих банд после того, как в прошлом году в сети появился видео-ролик со сценой бичевания молодых далитов (неприкасаемых) за неподобающее обращение с телами коров во время их захоронения.