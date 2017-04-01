Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним встретился с Манолисом Глезосом

95-летний национальный герой Греции, по слухам, просил Архиепископа о церковном погребении

АФИНЫ. Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним в пятницу, 31 марта 2017 г., встретился с Манолисом Глезосом, 95-летним национальным героем Греции, сообщило информационное агентство "Ромфея".

Встреча прошла в теплой атмосфере. Разговор был сосредоточен на нескольких актуальных проблемах современной Греции. Манолис Глезос после встречи подчеркнул: «Мы обсудили роль Церкви в защите родины и греческого народа».

Согласно неофициальной информации, источник которой агентство "Ромфея" не указало, Манолис Глезос якобы выразил Архиепископу Иерониму пожелание, чтобы после его кончины его похороны, несмотря на левые убеждения Глезоса, были бы совершены в соответствии с православным церковным ритуалом.

Манолис Глезос регулярно встречается с Предстоятелем Элладской Православной Церкви, с которым его связывают дружеские отношения. Так, в 2015 и 2016 гг. Глезос и Архиепископ Иероним несколько раз встречались, чтобы обсудить проблемы, вызванные неконтролируемой иммиграцией в Грецию и страны Евросоюза.

Манолис Глезос родился 9 сентября 1922 г. в селе Апиранфос на острове Наксос. В 1935 г. переехал в Афины, где окончил среднюю школу и работал в аптеке. В 1940 г. поступил в Высшую школу экономических и коммерческих исследований. С 1939 г. участвовал в Движении Сопротивления против итальянской оккупации островов Додеканес и диктатуры Метаксаса. В условиях итало-немецкой оккупации он присоединился к подпольной борьбе.

В ночь на 31 мая 1941 г. вместе с товарищем по подполью Апостолосом Сантасом сорвал установленный на Акрополе 27 апреля нацистский флаг со свастикой, который находился под усиленной охраной. Это был первый акт сопротивления нацистским оккупантам в Греции, поднявший многих греков на борьбу. Поступок Глезоса и Сантаса с энтузиазмом был встречен международным антифашистским движением. За этот подвиг Шарль де Голль назвал Глезоса «первым партизаном Второй мировой войны».

Гитлеровцы заочно приговорили Глезоса и Сантаса к смертной казни. 24 марта 1942 г. Манолис Глезос был арестован немецкой охранкой и подвергнут пыткам в тюрьме, где заболел туберкулезом. Нацисты выпустили его из заключения, но 21 апреля 1943 г. его задержали итальянские оккупационные войска. После 3 месяцев пребывания в тюрьме Глезос был освобожден. 7 февраля 1944 г. вновь был арестован — на этот раз греческими коллаборационистами. 7 сентября 1944 г. ему удалось бежать.

После освобождения Греции Манолис Глезос стал главным редактором газеты Коммунистической партии Греции —«Ризоспастис». 10 августа 1947 г. газета была закрыта, а в 1948 г. Глезоса арестовали и приговорили к нескольким срокам. К смертной казни впервые был приговорен в октябре 1948 г. В марте 1949 г. был приговорен к смерти повторно. Но протесты общественности вынудили власти заменить смертную казнь пожизненным лишением свободы. Находясь в тюрьме, Манолис Глезос в 1951 г. был избран депутатом парламента от Единой демократической левой партии (ЭДА), но власти аннулировали мандат. В 1958 г. Манолис Глезос вновь был арестован по ложному обвинению в шпионаже в пользу СССР. В 1959 г. он был приговорен к 5 годам лишения свободы и 4 годам ссылки, но в 1962 г. под давлением международной общественности был освобожден. Находясь в тюрьме, в 1961 г. он вновь был избран в парламент Греции, но мандат во второй раз был аннулирован. В 1967 г. Глезос вновь был арестован в ночь военного переворота «Черных полковников» и провел в тюрьме 4 года.

После восстановления демократии в Греции Манолис Глезос занялся возрождением партии ЭДА. В 1981 и 1985 гг. избирался членом парламента Греции, а в 1984 г. также стал депутатом Европейского парламента . В 1985—1989 гг. возглавлял ЭДА, которая сблизилась с партийной Коалицией левых и прогресса (Синаспизмос), в 1991 г. преобразованной в единую партию.

В 1986 г. Глезос добровольно покинул Европарламент, чтобы заняться проектом по реализации прямой демократии на местах, и удалился на родной остров Наксос, где был избран председателем местного совета деревни Апиранфос. Ему удалось заменить исполнительную власть местной администрации эффективным механизмом принятия решений всеми жителями этой общины с населением 1100 человек. В деревне были открыты университет, метеостанция и четыре музея. Однако эксперимент был сорван усилиями центральных властей, переподчинивших Апиранфос более крупной административной единице, власти который закрыли метеостанцию и два университетских филиала.

На парламентских выборах 2000 г. Манолис Глезос возглавил избирательный список левой партии «Синаспизмос». В 2002 г. он основал собственное политическое объединение «Активные граждане», которое в 2004 г. вошло в Коалицию радикальных левых «ΣΥΡΙΖΑ». 4 марта 2010 г. Манолис Глезос участвовал в демонстрации протеста в Афинах и пострадал от действий полицейских, применивших слезоточивый газ. В 2014 г. был вновь избран в Европарламент от «ΣΥΡΙΖΑ». Через несколько месяцев отказался от мандата. На выборах в парламент Греции в сентябре 2015 г. возглавлял список «Народного единства» — левого движения, отколовшегося от «ΣΥΡΙΖΑ» и выступившего против принятия правительством Ципраса требований введения жесткой экономии.

Глезос также является геологом и экологом-любителем. Он избран почетным членом Греческого геологического общества. является автором 12 опубликованных и 13 подготовленных к публикации книг.

Находясь в тюрьме, Глезос самостоятельно выучил русский язык. Неоднократно посещал Советский Союз, где в его поддержку проводились кампании солидарности и был назван пик в Памире.