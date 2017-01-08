Праздник Крещения Господня (по новому стилю) отметили в главном порту Греции - Пирее

Богослужение возглавил Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним

АФИНЫ. С большой торжественностью был отпразднован 6 января 2017 г. праздник Крещения Господня (по новому стилю) в главном порту Греции - Пирее, сообщило информационное агентство "Ромфея".

В кафедральном соборе Святой Троицы в Пирее Божественную литургию возглавил Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним, которому сослужил митрополит Пирейский Серафим.

Также в этот день было совершено великое водоосвящение. Блаженнейший Архиепископ Иероним возглавил процессию, которая направились к причалу Пирейской гавани напротив церкви святого Спиридона, где и состоялось благословение вод.

В празднике приняли участие многочисленные представители греческих властей и общественности, в числе которых были морской министр Панайотис Курумблис, депутаты парламента Греции, мэр Пирея, спортсмены.

По традиции, Архиепископ Иероним бросил в воды Эгейского моря крест, который потом был доставлен на поверхность состязавшимися пловцами.