Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним возглавил благодарственный молебен по случаю начала Нового года
- 8 января
- 21:17
- Распечатать
- Источник:
- Седмица.Ru
Праздник Крещения Господня (по новому стилю) отметили в главном порту Греции - Пирее
АФИНЫ. С большой торжественностью был отпразднован 6 января 2017 г. праздник Крещения Господня (по новому стилю) в главном порту Греции - Пирее, сообщило информационное агентство "Ромфея".
В кафедральном соборе Святой Троицы в Пирее Божественную литургию возглавил Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним, которому сослужил митрополит Пирейский Серафим.
Также в этот день было совершено великое водоосвящение. Блаженнейший Архиепископ Иероним возглавил процессию, которая направились к причалу Пирейской гавани напротив церкви святого Спиридона, где и состоялось благословение вод.
В празднике приняли участие многочисленные представители греческих властей и общественности, в числе которых были морской министр Панайотис Курумблис, депутаты парламента Греции, мэр Пирея, спортсмены.
По традиции, Архиепископ Иероним бросил в воды Эгейского моря крест, который потом был доставлен на поверхность состязавшимися пловцами.
- 2 января 2017
- 11 декабря 2016
- 4 декабря 2016
- 6 ноября 2016
- 3 сентября 2016
- 17 июля 2016
- 23 мая 2016