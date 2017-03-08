Праздник Крещения Господня (по новому стилю) отметили в главном порту Греции - Пирее
- 8 марта
- 21:53
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Афинах праздник Торжества Православия отметили как государственный
АФИНЫ. В воскресенье, 5 марта 2917 г., в Неделю торжества Православия в кафедральном соборе Благовещения в Афинах было совершено торжественное богослужение. Литургия состоялась в присутствии президента Республики Греция Прокописа Павлопулоса - праздник Торжества Православия является национальным в Греции, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".
Божественную литургию возглавил Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним, которому сослужили митрополиты Димитриадский Игнатий, Гидрасский Серафим, Эдесский Иоиль, Элефтеруполисский Хризостом, Казанийский Павел, Александруполисский Анфим, Неапольский Варнава, а также епископ Мефонский Климент.
За богослужением присутствовали многочисленные представители правительства, армии, флота и полиции, так же как большое число верующих.
По окончании Божественной литургии имел состоялся крестный ход с иконами, который возглавил Архиепископ Иероним, - процессия прошла в память о восстановлении почитания икон в Константинополе в 843 г.
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