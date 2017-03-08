В Афинах праздник Торжества Православия отметили как государственный

На Литургии, которую возглавил Архиепископ Иероним, присутствовал президент Греции

АФИНЫ. В воскресенье, 5 марта 2917 г., в Неделю торжества Православия в кафедральном соборе Благовещения в Афинах было совершено торжественное богослужение. Литургия состоялась в присутствии президента Республики Греция Прокописа Павлопулоса - праздник Торжества Православия является национальным в Греции, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

Божественную литургию возглавил Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним, которому сослужили митрополиты Димитриадский Игнатий, Гидрасский Серафим, Эдесский Иоиль, Элефтеруполисский Хризостом, Казанийский Павел, Александруполисский Анфим, Неапольский Варнава, а также епископ Мефонский Климент.

За богослужением присутствовали многочисленные представители правительства, армии, флота и полиции, так же как большое число верующих.

По окончании Божественной литургии имел состоялся крестный ход с иконами, который возглавил Архиепископ Иероним, - процессия прошла в память о восстановлении почитания икон в Константинополе в 843 г.