Патриарх Румынский Даниил встретился с принцем Уэльским Чарльзом

Наследник Британского престола посетил Румыниюс официальным визитом

БУХАРЕСТ. В четверг, 30 марта 2017 г., Патриарх Румынский Даниил принял в Патриаршем дворце в Бухаресте принца Уэльского Чарльза, который с официальным визитом посетил Румынию, сообщил официальный сайт Румынской Православной Церкви.

Патриарх Даниил выразил свою радость по поводу включения в программу визита принца посещения Румынской Патриархии и подчеркнул особенный интерес, который наследник Британской короны проявил в отношении «духовных, культурных и природных красот Румынии, став, таким образом, другом страны и румынского народа».

Патриарх Даниил упомянул, что в Соединенном Королевстве проживают многочисленные выходцы из Румынии, православные по вероисповеданию, которые вовлечены в различные сферы жизни английского общества.

По словам Предстоятеля Румынской Православной Церкви, в настоящее время в Великобритании действуют 45 румынских православных приходов, в которых пастырское служение совершают один викарный епископ и 42 священнослужителя. Британские приходы Румынской Православной Церкви пользуются поддержкой со стороны Церкви Англии, в том числе им во многих случаях предоставляются здания для проведения богослужений.

В связи с тем, что принц Чарльз в ходе беседы с Патриархом Даниилом упомянул о своих посещениях некоторых гуманитарных организаций Румынии, в деятельность которых вовлечены английские учреждения, Румынский Патриарх рассказал наследнику Британской короны о социальных программах Румынской Православной Церкви.

В их числе — программа «Выбрать школу!», которая предназначена для оказания помощи детям, испытывающим затруднения в учебе и получающим отказ со стороны учебных заведений.

Также Патриарх рассказал о церковной программах «Дайте кровь! Спасите жизнь!» и «Здоровье для деревень», направленно на поддержку стариков и бедных людей, проживающих в сельской местности.

Принц Уэльский, со своей стороны, подчеркнул значимость румынского культурного наследия и высоко оценил усилия Румынского государства, направленные на его сохранение. В этом контексте была рассмотрена возможность сотрудничества между Румынским Патриархатом и Фондом принца Уэльского, а также фондом Pro Patrimonio в сфере сохранения и реставрации объектов румынского культурного и религиозного достояния.

Патриарх Румынский с радостью принял это предложение, отметив, что Румынская Православная Церковь постоянно выказывает свою озабоченность в том, что касается сохранения национального церковного достояния.

В завершение визита британского гостя Патриарх Даниил подарил принцу Чарльзу икону, выполненную в технике мозаики, изображающую святого апостола Андрея Первозванного, который почитается как небесный покровитель Румынии. Предстоятель Румынской Православной Церкви поблагодарил принца Чарльза за визит и передал королеве Елизавете II пожелание доброго здоровья и свое благословение.