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- 31 марта
- 20:17
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- Источник:
- Седмица.Ru
Во Франции прошла церемония перезахоронения останков неизвестного русского солдата времен Первой мировой войны
ПАРИЖ. В среду, 22 марта 2017 г., архиепископ Хариуполисский Иоанн, глава Русской архиепископии в Западной Европе (Константинопольского Патриархата), возглавил чин отпевания неизвестного русского солдата Российской императорской армии, который прошел в церкви Воскресения Христова на русском военном кладбище в Сен-Илер-ле Гран (Saint-Hilaire-le-Grand) близ Реймса (Шампань), где покоятся более тысячи русских воинов, павших на территории Францию в сражениях Первой Мировой войны. Об этом сообщил французский православный сайт orthodoxie.com.
Церемония перезахоронения останков неизвестного русского воина была организована Дени Коню (Denis Conus), префектом Марны, и Аньес Персон (Agnès Person), мэром Сен-Илер-ле Гран. Она прошла в присутствии представителей Французского государства и армии.
Ассоциацию памяти русского экспедиционного корпуса во Франции, которая была создана в 1923 г. в память об этой общей странице русской и французской военной истории, в настоящее время возглавляет княгиня Елизавета Оболенская, много потрудившаяся для организации церемонии захоронения.
Религиозная церемония прошла согласно православной церковной традиции в памятной часовне русского воинского кладбища. По ее окончании гроб с останками неизвестного русского солдата был похоронен на кладбище с воинскими почестями.
Министр Жан-Марк Тодешини (Jean-Marc Todeschini), государственный секретарь при министре обороны, ответственный за работу с ветеранами и увековечение памяти о воинах, и Александр Орлов, посол Российской Федерации во Франции, также приняли участие в траурной церемонии.
Потомки солдат русского экспедиционного корпуса, представители военных мемориальных ассоциаций, русской и французской молодежи также приняли участие в перезахоронении останков русского воина.
Останки неизвестного русского солдата были обнаружены в январе 2017 г. в Кормиси (Cormicy) при проведении сельскохозяйственных работ.
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