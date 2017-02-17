Сербский Патриарх выразил соболезнование королю Бельгии в связи с терактами в Брюсселе
- 17 февраля
- 21:58
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Москве открылась юбилейная выставка Архива русской эмиграции
МОСКВА. В Доме русского зарубежья в Москве в понедельник, 13 февраля 2017 г., открылась выставка «Новые издания Архива русской эмиграции (Брюссель). К 15-летию основания».Выставка будет работать до 28 февраля.
На выставке представлены издания 2012-2016 годов и архивные фотографии к ним.
Издание документов и материалов архива осуществляется по благословению архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона. В подготовке выставки приняли участие: член Попечительского совета и редактор-составитель изданий Архива русской эмиграции (АРЭ) Елена Егорова, а также Светлана Урбан и другие сотрудники Дома русского зарубежья.
Перед открытием выставки состоялась презентация всех изданий архива, которую провёл главный редактор издания, председатель Попечительского совета протоиерей Павел Недосекин, секретарь Брюссельско-Бельгийской епархии Русской Православной Церкви.
Отец Павел рассказал особрании архива, основанного в 2002 году, и хранящихся в нём документах и артефактах, о наследии русской эмиграции в Бельгии и других странах Европы, о текущей ситуации и дальнейших планах архивной работы. Также священнослужитель кратко охарактеризовал личности тех представителей русского зарубежья, чьи материалы были опубликованы АРЭ.
Отдельно протоиерей Павел Недосекин остановился на последнем, десятом, томе издания, в который вошли воспоминания протопресвитера Российской Армии и ФлотаГеоргия Шавельского.
Этот объемный труд (более 800 страниц) будет интересен не только специалистам по новейшей истории России и Русской Церкви, но и самому широкому кругу читателей. В своих мемуарах отец Георгий подробно описывает предреволюционные настроения при Дворе и в Генеральном штабе, повествует о событиях времениЯпонской и Первой мировой войн, которые он наблюдал из центра —ставки верховного главнокомандующего, которым сначала был великий князь Николай Николаевич, а позднее— св. император НиколайII.
Особое внимание отец Павел уделил новой серии изданий АРЭ “Patrologia Slavica” («Славянская патрология»), в которойвышел уже третий том исследований. Для работы над этой серией приглашены ведущие учёные-слависты из Болгарии, Сербии и Российской федерации.
Кандидат филологических наук Александра Духанина представила вышедшее в этой серии своё исследование: «Житие преподобного Сергия Радонежского». Пространная редакция».
Руководитель литературного объединения «Угреша» Елена Егорова рассказала об особенностях подготовки архивных публикаций и их оформления, о людях, участвующих в этом процессе.
В заключение протоиерей Павел Недосекин ответил на многочисленные вопросы,касающиеся специфики работы АРЭ, а также о рассказал о жизни церковного русского зарубежья в Бельгии.
Подробнеео выставке см.:
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