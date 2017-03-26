Патриарх Сербский Ириней в ходе паломничество на Афон посетил Ватопедский монастырь
- 26 марта
- 19:43
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- Источник:
- Седмица.Ru
Патриарх Сербский Ириней возглавил заупокойное богослужение по жертвам натовских бомбардировок 1999 г.
БЕЛГРАД. Святейший Патриарх Сербский Ириней в пятницу, 24 марта 2017 года, совершил Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в храме святого Стефана Дечанского в Железнике, сообщил официальный сайт Сербской Православной Церкви.
Патриарх посетил приход св. Стефана Дечанского в связи с прошедшей в нем братской встречей духовенства Белградско-Посавского архиерейского наместничества.
Также в этот день в Сербии отмечают День памяти жертв агрессии НАТО в 1999 году, в связи с чем Патриарх Сербский Ириней возглавил панихиду по жертвам натовских бомбардировок.
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