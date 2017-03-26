Патриарх Сербский Ириней возглавил заупокойное богослужение по жертвам натовских бомбардировок 1999 г.

Патриарх посетил храм святого Стефана Дечанского в Железнике

БЕЛГРАД. Святейший Патриарх Сербский Ириней в пятницу, 24 марта 2017 года, совершил Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в храме святого Стефана Дечанского в Железнике, сообщил официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Патриарх посетил приход св. Стефана Дечанского в связи с прошедшей в нем братской встречей духовенства Белградско-Посавского архиерейского наместничества.

Также в этот день в Сербии отмечают День памяти жертв агрессии НАТО в 1999 году, в связи с чем Патриарх Сербский Ириней возглавил панихиду по жертвам натовских бомбардировок.