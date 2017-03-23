Константинопольский Патриарх Варфоломей впервые посетил низложенного Патриарха Иерусалимского Иринея

Варфоломей прибыл в Иерусалим для участия в освящении Кувуклии Гроба Господня

ИЕРУСАЛИМ. 22 марта низложенного Патриарха Иерусалимского Иринея впервые посетил Константинопольский Патриарх Варфоломей, который прибыл в Иерусалим для участия в освящении Кувуклии Гроба Господня по окончании реставрационных работ в святыне.

Константинопольский Патриарх посетил бывшего Патрираха Иринея в его квартире, расположенной в здании Иерусалимской Патриархии, где бывший Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви уже много лет живет в добровольном затворе.

При входе Патриарха Варфоломея в жилище бывшего Патриарха Иринея они "обменялись объятиями любви и примирения", отмечает греческое информационное агентство "Ромфея". Во время встречи Патриарх Варфоломей и бывший Патриарх Ириней имели" братский и сердечный разговор по всем вопросам", подчеркнуло агентство "Ромфея".

Патриарх Иерусалимский Ириней был низложен епископами Иерусалимской Православной Церкви в мае 2005 г. Подписи под требованием низложения Предстоятеля Церкви подписали 12 из 18 архиереев Иерусалимского Патриархата, что, согласно уставу Иерусалимской Церкви, привело к автоматическому прекращению обязанностей Патриарха Иринея. Патриарху Иринею вменялись в вину сомнительные сделки с недвижимостью и конфликт с израильскими, палестинскими, сирийскими и греческими властями. Патриарха Иринея обвинили в "создании паутины лжи и церковных недоразумений, разрушении всей церковной системы, безответственном обращении с имуществом Патриархата".

В ноябре 2015 г. после семи лет пребывания в полном затворе бывший Патриарх Иерусалимский Ириней впервые оставил помещение в Иерусалимской Патриархии, в котором он находился с 16 февраля 2008 г. Ириней утверждал, что находился под надзором охранявших его арабов, которые по приказу его преемника - Патриарха Феофила III, якобы не позволяли Иринею видеться с какими-либо посетителями. В то же время в Иерусалимском Патриархате утверждали, что низложенный и лишенный сана бывший Патриарх Иерусалимский находится в добровольном затворе, а ответственность за его контакты с внешним миром несет израильская полиция.

Ириней оставил свою келью и вышел из затвора для того, чтобы получить медицинскую помощь. С целью проведения хирургической операции он был помещен в одну из университетских клиник в Иерусалиме. Бывший Патриарх Ириней 3 ноября 2015 г. был успешно прооперирован - ему удалили грыжу, и через несколько дней он был выписан из клиники.

5 ноября 2015 г. Патриарх Иерусалимский Феофил III в сопровождении Патриаршего эпитропа митрополита Капитолиадского Исихия и главного секретаря Синода Иерусалимской Православной Церкви архиепископа Константинского Аристарха посетил бывшего Патриарха Иерусалимского Иринея в клинике.

В январе 2015 г. агентство «Ромфея» сообщало, чтоСинод Элладской Православной Церкви намерен создать особую комиссию с целью добиться освобождения бывшего Иерусалимского Патриарха Иринея, чье пребывание в затворе в Афинах не считают добровольным.



