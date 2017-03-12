Турецкие власти восстанавливают дом в Селиври, в котором родился святитель Нектарий Эгинский

После реставрации в доме планируется устроить музей св. Нектария

СТАМБУЛ. Озкан Изиклар, мэр города Селиври (бывшая византийская Селимврия), населенного пункта в провинции Стамбула, расположенной на побережье Мраморного моря в Турции, встретился с местным православным архиереем - митрополитом Селимврийским Максимом (Константинопольский Патриархат), чтобы проинформировать его о работах, осуществленных в ходе реставрации дома, в котором проживал святитель Нектарий Эгинский в течение первых четырнадцати лет своей жизни.

Святой Нектарий Эгинский родился в этом доме 1 октября 1846 г. Впоследствии юношей он уехал учиться в Стамбул. Дом был разрушен в 1976 г., но в настоящее время муниципалитет Селиври предполагает восстановить его во взаимодействии с митрополитом Максимом. Дом будет служить музеем, который будет рассказывать о жизненном пути и служении святителя Нектария.

Мэр Селиври сказал, что надеется, что музей привлечет православных паломников со всего мира, что простимулирует местную экономику.

Большой стенд с проектом восстановления дома св. Нектария и фотографией знаменитого святителя был установлен на месте будущего дома-музея, сообщил французский православный сайт orthodoxie.com.