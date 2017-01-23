В турецкой мечети, устроенной в древнем христианском храме, фрески скроют от взоров мусульман

Для этого готовится к запуску специальная электронная система

ТРАБЗОН. В турецкой мечети, устроенной в древнем христианском храме, фрески скроют от взоров правоверных: с этой целью строится специальная электронная система, сообщает Christiantoday.

Для прикрытия древних христианских фресок византийского времени на стенах храма устанавливается специальная электронная система, которая будет выдвигать особые шторы, закрывающие фрески во время намаза. Храм Айя-София в причерноморском турецком городе Трабзон, названный так же, как и прославленный храм в Стамбуле, долгое время (52 года) действовал в качестве музея, но в 2013 году постановлением властей в нем вновь была учреждена главная городская мечеть. Во время идущих в храме реставрационных работ будут убраны защитные слои и щиты со стенных росписей, а вместо них будет установлена высоко технологичная электронная система. Процесс реставрации и переоборудования здания начнется уже в этом году, а проектная стоимость работ составляет порядка 2 миллионов турецких лир (500 тысяч долларов).

Исмет Цалик, управляющий директор службы памятников старины в Трабзоне, ожидает, что обновленный храм станет чрезвычайно популярным туристическим объектом, и поясняет процесс закрытия фресок. «Стоит только нажать кнопку, и настенные росписи затягивает непрозрачный экран… после чего люди могут сосредоточиться на молитве, а их взгляды более не отвлекаются на изображения, - говорит Цалик. – Причем на время реставрационных работ мы не планируем закрывать мечеть, и службы в ней будут идти как обычно».

Первый храм на месте нынешней Айи-Софии был построен византийцами в 360 году под именем храма Святого Духа. Свой нынешний облик, здание известное как одно из наиболее замечательных храмовых сооружений мира, приобрело в 537 году при византийском императоре святом Юстиниане. Здание было достроено и окончательно оформилось в нынешнем виде в период с 1238 по 1263 год в правление императора Маунила I Комнина, властителя Трапезундской империи во время ослабления империи. Войска иконийского султана, в состав которых входили отряды его союзников и вассалов (в том числе греков), были разбиты монголами в 1244 году в Армении; монголы глубоко вторглись в Малую Азию и заставили сельджуков купить мир деньгами. Тяжкий удар, постигший Иконийский султанат был полезен для маленького греческого царства, которому постоянно угрожали сельджуки. Мануил Комнин стал данником монголов, чем обезопасил свои владения от грабежей победителей, потому храм и уцелел. Храм был превращен в мечеть в 1461 году после завоевания Трапезунда (ныне Трабзона) султаном Оттоманской империи Мехмедом II, причем фрески в южной части храма были полностью заштукатурены, поскольку установления ислама не допускают никаких религиозных изображений.

В качестве мечети храм действовал до 1931 года, когда он был закрыт, и вновь открылся в 1935 году в качестве музея по распоряжению светского правительства тогдашней Турции. При нынешнем президенте Реджепе Эрдогане, как известно, все больше возрастает влияние исламистских сил, и потому храм вновь был преобразован в мечеть под давлением мусульманских националистов.