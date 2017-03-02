Ученые в США воспроизводят точную акустику древних православных византийских храмов

Аудитория прослушала акафист 6 века в подлинном звучании

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Ученые в США сделали точные копии акустики древних православных византийских храмов, и американская аудитория прослушала акафист 6 века в подлинном звучании, словно бы лично присутствуя в храме Святой Софии в Салониках, сообщает Religionnews.

Сотни собравшихся в большом зале на Нормандия авеню в центре Лос-Анджелеса с великим вниманием и благоговением выслушали пятерых певцов, исполнивших акафист – православный хвалебно-благодарственный гимн, который строится на хайретизмах, то есть восхвалениях, начинающихся со слова Радуйся. Завораживающий эффект исполнения в этот раз объяснялся не только искусством певцов, но и прекрасной акустикой древнего храма Святой Софии в Салониках (Греция), которую удалось воспроизвести с помощью современных звуковых технологий. Это удивительное достижение стало результатом работы двух профессоров, которые занимаются воссозданием акустических пространств и сред древних сооружений. «Мы создаем нечто такое, что я предпочитаю называть «акустической копией», - говорит Крис Кирьякакис, профессор электротехники и директор Иммерсивной акустической лаборатории университета Южной Калифорнии. – Как только вы ее создали, считайте, что вам удалось ухватить душу здания».

Сольный концерт в Лос-Анджелесе, состоявшийся в зале собора Святой Софии в феврале, явился первым случаем, когда группа ученых применила на практике акустическую копию для воссоздания звуковой атмосферы древнего здания на живой аудитории. Несмотря на очень скромную и очень краткую рекламу события, в зале собралось 700 человек.

Литургическая музыка и пение является важнейшей частью богослужений в православной церкви, и потому так важно при исполнении этих вещей в обычных залах безукоризненно воспроизводить звуковую среду – так называемую «акустическую экологию» - храмовых объемов, чтобы донести до слушателей всю глубину и высокую духовность этих произведений. «Эти храмовые сооружения простояли тысячи лет и чудом дожили до наших времен, - говорит профессор Кирьякис. – Будем надеяться, что они простоят еще многие тысячи лет. Но ведь не исключено, что однажды их не станет».

Суть проекта как раз и заключается в том, чтобы сохранить главное сокровище храмов, которое историки обычно не замечают – их внутреннюю звуковую среду. Кирьякис и Шарон Герштель, профессор Лос-Анджелесского университета, надеются, что результаты их исследования помогут мировой общественности осознать значение звуковой атмосферы древних храмов как важнейшей части исторического наследия. Идея проекта зародилась у Герштель, профессора истории искусств, занимающейся изучением византийской архитектуры, когда она прочитала в газете The New York Times об исследованиях профессора Кирьякиса в области иммерсивной акустики, и сразу же предложила ему идею проекта и совместное путешествие в Грецию. Кирьякис с благодарностью принял приглашение, тем более что был когда-то крещен именно в Салониках в храме Святой Софии, и потому счел этот проект своим духовным долгом. «Я считаю наш проект исторической экспедицией. В ней мы используем достижения современной науки, чтобы снять пыльные покровы забвения с прошлого» - говорит Кирьякис.

В этой экспедиции ученым удалось записать звуковые образы девяти древних греко-православных храмов во время литургических песнопений с помощью семи высокочувствительных звукозаписывающих устройств. Акустические данные подверглись цифровой обработке, и звуковая среда этих зданий теперь может воспроизводиться через мощные динамики. Герштель говорит, что сочетание зрительного впечатления от изображений святых угодников на иконах, пения и акустических эффектов храмовых объемов изменяет картину неврологических реакций у слушателя, и именно это впечатление достигалось в древних греко-православных храмах. Сложная ассоциативная взаимосвязь иконописных изображений и звуков оказывала особенно сильное воздействие на прихожан того времени, помогая им погрузиться в молитву и настраивая душу на высшее и божественное. Отец Джон Бакас, священник храма Святой Софии в Лос-Анджелесе, подтверждает высокое значение песнопений и во время нынешних молитв. «Эта музыка дает возможность выйти за пределы этого мира, ослабить путы земной суеты, прислушаться к собственной душе, медитировать и молиться» - говорит священник.

«Главная цель этой музыки состоит совсем не в том, чтобы возбудить энтузиазм или привлечь внимание к себе самой, а в том, чтобы возвысить душу и создать молитвенный настрой в прихожанах, - говорит Димос Папатсалакис, один из исполнителей акафиста. – При этом священник, приход и песнопевец как бы соединяются в единое тело, сливая свои голоса и молитвы в едином порыве к Богу». Герштель говорит, что она с Кирьякисом с особой бережностью отнеслись к богослужебному значению песнопений без инструментального сопровождения. После обработки звуковых данных экспертами, голоса исполнителей вливаются в копию звуковой среды храма – и у слушателя создается полное впечатления личного присутствия в храме.Проект продолжается, и ученые планируют запечатлеть для потомков звуковые среды многих древних храмов по всему миру – не только греко-православных. По словам Герштель, ученые хотят показать миру, «как важно точно рассчитанное акустическое воздействие для восприятия священных смыслов и для духовного перерождения слушателя». Ученые уже получили просьбы о записи акустических сред в исторических и религиозных зданиях Турции и в готических соборах Франции. Они уже всерьез подумывают о создании «музея исторической акустики», посетители которого могли бы виртуально погружаться в мир звуков древних сооружений. «Вы словно бы переноситесь в то здание и в тот век всей душой» - говорит Кирьякис, а Герштель добавляет: «Можно даже представить такую ситуацию, что телом вы у себя дома, а душой в древнем храме… Сколько удивительных возможностей открывается!»