«В Ватикане завелась скверна», говорит Папа Франциск, называя педофилию «болезнью»

Он заявил об этом в своей речи перед собранием духовенства католических мужских орденов

ВАТИКАН. Папа Франциск назвал церковную педофилию «болезнью» в своей речи перед собранием духовенства католических мужских орденов и подчеркнул, что «в Ватикане завелась скверна», сообщает Christiantoday.

Папа в своей речи также затронул многие актуальные вопросы помимо скандалов в связи с насилиями над детьми, и в частности ответил на критику, которой он сам постоянно подвергается в последнее время. «У нас в Ватикане завелась скверна, - сказал понтифик. – Но я пребываю в спокойствии... Если на моем пути возникает какая-то трудность, я пишу записку с молитвой Святому Иосифу и кладу ее под его изваяние в моей комнате. Это статуя покоящегося Иосифа. У меня он покоится на целом ворохе записок!»

Упомянув педофилию как поразившую церковный организм болезнь, Папа Франциск особо отметил тот факт, что жертвы этих преступлений впоследствии сами часто становятся насильниками. «Оказывается, что двое из каждых четырех насильников сами некогда подвергались насилиям в своей жизни. То есть семена насилия сеются в детстве, чтобы прорасти в будущем, и, прорастая, они опустошают душу», сказал понтифик.

Там, где священнослужители свершают насилие над беспомощными жертвами, незримо «присутствует дьявол», по словам Папы. Отметим, что на этой неделе мир потряс новый скандал в связи с педофилией в Католической церкви Австралии, когда в судебных заседаниях всплыли сведения о более 4440 детях, пострадавших от насилий со стороны священников в период с 1950 по 2010 год.

Что касается критике, которой подвергся сам понтифик со стороны консервативного духовенства, то она касается, в частности, его взглядов на проблемы беженцев, разводов, гомосексуалистов и глобальных изменений климата, а также его роли в конфликте церкви с Великим магистром Мальтийского ордена. Недовольство поступками Папы выплеснулось на прошлой неделе даже на улицы Рима, где появились плакаты с критикой понтифика под заголовком «Где же твое милосердие?»

Впрочем, в своей речи Папа отнесся к критике в свой адрес весьма благодушно. «Это хорошо, когда тебя критикуют, и я всегда любил критику, - сказал Святой Отец. – В жизни, помимо всего прочего, неизбежны случаи взаимного непонимания и трений. Справедливая критика помогает человеку расти, и потому я принимаю ее и отвечаю на нее». Отвечая на вопрос о том, как ему удается справляться со стрессами своего нелегкого духовного служения, Папа ответил: «Я никогда не пользуюсь успокоительными лекарствами. Итальянская народная мудрость гласит – хочешь жить в спокойствии, не позволяй мелким тревогам сокрушать твое сердце. Вот я и живу в спокойствии».