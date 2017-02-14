В швейцарском Фрибурге прошла конференция, посвященной первой годовщине встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла

Форум открылся в местном Католическом университете 12 февраля

ФРИБУРГ. В швейцарском Фрибурге по инициативе католических епископов страны в местном Католическом университете 12 февраля 2017 года состоялось открытие конференции, посвященной первой годовщине исторической встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване, сообщило Радио «Ватикан».

В форуме «Диалог продолжается дальше: вызовы и перспективы» принимают участие представители Католической и Православной Церквей — иерархи, священники, миряне. Среди участников встречи — глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и председатель Папского совета содействия христианскому единству кардинал Курт Кох.

По словам кардинала Коха, встреча в Гаване стала не просто однократным событием, но «началом нового будущего в углублении взаимных отношений и сотрудничества». «После этой встречи сотрудничество между нами стало более интенсивным. Это был важный и обнадеживающий знак для верующих обеих конфессий, которые хотят приблизиться друг к другу», — сказал кардинал Кох.

Как отметил митрополит Иларион, встреча в Гаване дала новый импульс в отношениях между католиками и православными. «Во многих областях мы более плотно сотрудничаем, как, например, на Ближнем Востоке, где вместе осуществляем гуманитарные инициативы», — сказал глава ОВЦС МП. Митрополит Иларион добавил, что нужно приложить все усилия, чтобы защищать там преследуемых христиан. По его мнению, нужно также разрешить конфликт между православными и греко-католиками в Восточной Европе. Существуют и другие осложнения в православно-католических отношениях, возникшие во втором тысячелетии Христианства, которые требуют своего урегулирования сегодня.

Встреча папы Франциска и Патриарха Кирилла в кубинской столице 12 февраля 2016 г. была первой в истории встречей глав Римско-Католической и Русской Православной Церквей. После подписания Совместной декларации понтифик сказал: «Мы говорили, как братья, мы - епископы, имеем ту же веру и ищем единственный путь. Мы говорили очень искренне. Я могу вас уверить, в этом диалоге я чувствовал присутствие Святого Духа».