В Йошкар-Оле пройдет православная выставка-форум «Радость Слова»

Местом проведения выставки-форума станет Национальная художественная галерея

ЙОШКАР-ОЛА. 15 февраля в Йошкар-Оле откроется православная книжная выставка-форум «Радость Слова».

Выставка организована Издательским Советом Русской Православной Церкви, Йошкар-Олинской и Марийской епархией при участии Ассоциации книжных издательств и торговых организаций «Православная книга». Форум проводится в год 100-летия возобновления Патриаршества в Русской Православной Церкви в рамках мероприятий, посвященных Дню православной книги.

Местом проведения выставки-форума станет Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле. Торжественное открытие состоится 15 февраля в 12.00 в Марийском национальном театре им. М. Шкетана.

На выставке «Радость Слова» будет широко представлен ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. Посетители смогу посмотреть и приобрести книги.

Подготовлены тематические экспозиции, посвященные святителю Феофану Затворнику и Патриаршей литературной премии.

Широкой зрительской аудитории будет представлена фотовыставка «1000-летие русского присутствия на Святой Горе Афон». Фотоэкспозиция будет доступна для посетителей во все дни работы выставки в Национальной художественной галерее.

Фотовыставки «Береста. Посвящение князю Владимиру» и «Светопись Тайны» откроются в Республиканском музее изобразительных искусств в Йошкар-Оле.

Программа мероприятий выставки-форума «Радость Слова» проходит с участием председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента и доктора богословия, профессора Московской духовной академии А.И. Осипова. Также запланированы встречи читателей с писателями-лауреатами Патриаршей литературной премии протоиереем Николаем Агафоновым и Виктором Николаевым. Пройдут круглые столы по вопросам духовно-нравственного развития нашего общества, патриотического воспитания, взаимодействия церковных и государственных структур в области развития книжной культуры. Каждый день посетителей ждет разнообразная программа.

Выставка-форум «Радость Слова» — просветительский проект Издательского Совета Русской Православной Церкви. Главные цели выставки — насыщение региональных книжных рынков качественной книжной продукцией, укрепляющей духовные, культурные и нравственные традиции, создание новых информационных возможностей в сфере культуры и образования, содействие духовно-нравственному просвещению молодого поколения, возрождение интереса к литературе и чтению у граждан.

Главная святыни выставки — ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, будет находится в кафедральном соборе Йошкар-Олы.

Время работы выставки: 15-19 февраля с 10.00 до 20.00.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».