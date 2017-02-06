Количество потенциальных участников будущего конклава сократилось на одного кардинала

Литовскому кардиналу Аудрису Юозасу Бачкису 1 февраля 2017 г. исполнилось 80 лет

ВАТИКАН. Бывшему архиепископу Вильнюсскому кардиналу Аудрису Юозасу Бачкису 1 февраля 2017 года исполнилось 80 лет. Это означает, что количество кардиналов, имеющих право на участие в возможном конклаве и избрании нового Папы Римского в настоящее время составляет 119 человек, сообщили Пресс-служба Святого Престола и Радио «Ватикан».

Аудрис Юозас Бачкис, литовский прелат, который ушел в отставку в 2013 году, долгие годы трудился в Римской курии, работал в качестве папского дипломата, а после обретения Литвой независимости нес служение на своей исторической родине.

В настоящее время Коллегия кардиналов насчитывает 226 членов, из которых 107 уже преодолели 80-летний порог. Среди этих членов Священной коллегии 72 получили достоинство кардинала во время понтификата Иоанна Павла II, 24 — при Бенедикте XVI и 11 — при Франциске.

Среди 119 кардиналов, обладающих правом голоса, 21 назначил Иоанн Павел II, 54 — его преемник Бенедикт XVI и 44 — нынешний понтифик.

Старейшими среди кардиналов являются:

— колумбийский кардинал Хосе де Хэсус Пимьента Родригес, который родился в 1919 году;

— ливанский кардинал Насралла Пьер Сфейр, родившийся в 1920 году;

— французский уроженец (баск по национальности) Роже Эчэгарай, 1922 года рождения.

Самые молодые среди членов Священной коллегии — представители «развивающихся» стран:

— уроженец Центральноафриканской Республики кардинал Дьёдонэ Нзапалаинга, которому в марте 2017 года исполнится 50 лет;

— 52-летний тоголезец кардинал Соанэ Потито Паин Мафи;

— уругваец кардинал Даниэль Фернандо Стурла Беруэ, которому в этом году исполнится 58 лет.

Старейший по стажу пребывания в Коллегии кардиналов — Роже Эчэгарай, получивший пурпурную беретту из рук Иоанна Павла II еще 30 июня 1979 года.

Кроме того, стоит напомнить, что Бенедикта XVI назначил кардиналом Павел VI 27 июня 1977 года., а Франциска — Иоанн Павел II 21 февраля 2001 года.