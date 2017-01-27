Кардинал Роже Эчегарай покидает Ватикан с намерением провести остаток жизни в родной Франции

94-летний прелат баскского происхождения планирует жить в Байонне

ВАТИКАН. 94-летний кардинал баскского происхождения Роже Эчегарай (RogerEtchegaray), вице-декан Коллегии кардиналов, уезжает из Рима, чтобы провести последние дни жизни в своей родной Франции, сообщило информационное агентство CNA.

Бывший архиепископ Марсельский кардинал Эчегарай был президентом Папского совета по юстиции и миру и Папского совета Cor Unum до своей отставки, последовавшей в 1998 г. в возрасте 75 лет. Впоследствии он исполнил специальные дипломатические поручения Святого Престола.

В Сочельник 2009 г. кардинал Эчегарай перенес перелом ноги, когда экзальтированная женщина, помчалась навстречу Папе Римскому Бенедикту XVI, сбив с ног кардинала в соборе святого Петра. По какому-то совпадению он снова сломал ногу в октябре 2015 г., когда упал, приблизившись к Папе Франциску, чтобы приветствовать его после Мессы в той же самой ватиканской базилике.

Французский прелат был возведен в достоинство члена Коллегии кардиналов Папой Римским Иоанном Павлом II в 1979 г. Эчегарай стал вице-деканом Коллегии кардиналов в 2005 г. после выборов Папы Римского Бенедикта XVI. Декан Коллегии кардиналов Анжело Содано остается на этом посту в настоящее время в возрасте 89 лет.

Кардинал Эчегарай планирует жить в Байонне, Франция, в доме престарелых, вместе с своей столь же пожилой сестрой.