Брюссельский Архив русской эмиграции передал свои издания в Славянскую библиотеку Праги
- 30 января
- 12:41
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Трамп заявил, что США будут принимать из Сирии христиан
"Знаете, если вы были бы христианином из Сирии, то вам было бы невозможно, по крайней мере очень трудно, попасть в Соединенные Штаты. Если бы вы были мусульманином, то могли бы прийти", — заявил Трамп.
По его словам, террористы в Сирии отрубают головы многим людям, но в большей степени страдают именно христиане. Поэтому нынешнюю ситуацию с миграцией христиан в США он назвал "очень-очень несправедливой". "Мы собираемся помочь им", — заверил президент.
В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США.
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