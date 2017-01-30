Трамп заявил, что США будут принимать из Сирии христиан

По мнению Трампа, христианам тяжелее, чем мусульманам, эмигрировать в США

ВАШИНГТОН. Президент США Дональд Трамп заявил о несправедливости по отношению к сирийским христианам, которым, по его мнению, тяжелее, чем мусульманам, эмигрировать в США, и пообещал помочь им. Об этом он заявил в интервью Christian Broadcasting Network (Христианская вещательная телесеть).

"Знаете, если вы были бы христианином из Сирии, то вам было бы невозможно, по крайней мере очень трудно, попасть в Соединенные Штаты. Если бы вы были мусульманином, то могли бы прийти", — заявил Трамп.

По его словам, террористы в Сирии отрубают головы многим людям, но в большей степени страдают именно христиане. Поэтому нынешнюю ситуацию с миграцией христиан в США он назвал "очень-очень несправедливой". "Мы собираемся помочь им", — заверил президент.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США.