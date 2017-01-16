Гонения на христиан в Индии приняли угрожающие размеры

В списке стран-гонителей Индия поднялась на 15 место, по данным нового исследования

ЛОНДОН. Гонения на христиан в Индии принимают угрожающие масштабы, и в списке стран-гонителей нация поднялась с 31-го на 15-е место за последний год, по данным нового исследования, проведенного наблюдательной организацией Open Doors, сообщает TheGardian.

Гонения на христиан в стране резко выросли за последний год, и христианское вероисповедание, традиции и обычаи становятся опасными в этой стране, занимающей второе место в мире по численности населения. В списке наиболее опасных для христиан стран, опубликованном в отчете под названием «2017 World Watch List» наблюдательной организацией Open Doors, Индия всего за год переместилась на 16 строк вверх.

Лидером этого списка опасных стран уже 16 лет подряд является Северная Корея. А вот Ирак и Сирия, как ни странно, опустились вниз по списку – в основном потому, что многие христиане бежали от зверств Исламского государства: к примеру, христианское население Алеппо до войны достигало 400 тысяч человек, а ныне сократилось до 60 тысяч, по подсчетам наблюдателей Open Doors. Эти ближневосточные страны были вытеснены из верхних строк таблицы Пакистаном, Сомали и Суданом. Третьим в списке этого года оказался Афганистан, а наиболее высокие темпы роста насилий и гонений, которым подвергаются христиане, наблюдались в Йемене.

В Индии произошла резкая эскалация нападений на представителей христианского меньшинства за 2016 год, причем чаще всего их возглавляли индуистские националисты и радикалы, которые обычно остаются не выявленными и безнаказанными. В настоящее время христиане составляют порядка 2 % населения страны, а почти 80% приходится на долю индуистов. Но еще более тревожит тот факт, что преследования христиан в различных регионах нередко «вдохновляются религиозными экстремистами и националистами, которым скрытно потворствуют – а нередко и активно поощряют таковых – представители местных и центральных государственных органов», как заявила Лиза Пирс (Lisa Pearce), представитель организации Open Doors UK & Ireland.

По подсчетам наблюдателей этой организации, за период с начала прошлого года до 31 октября 2016 года в Индии в среднем 10 раз в неделю фанатики сжигали христианский храм или избивали священника, и подобные случаи все учащаются и становятся все более жестокими. «Это явное проявление растущей религиозной нетерпимости по всему индийскому субконтиненту, - заявила Пирс, - и этот рост все больше угрожает жизни и безопасности миллионов христиан в этом регионе».

«Религиозные фанатики и националисты пытаются насильно обратить иноверцев в доминирующую веру своей нации, и часто прибегают к открытому насилию в тех случаях, когда ни дискриминация ослушников в общинах, ни самые изощренные меры ненасильственного давления на них не достигают успеха, и христианское меньшинство не удается сломить, - говорится в отчете. – Причем эти христиане нередко принадлежат к низшим индийским кастам, в том числе к далитам [неприкасаемым], а значит и без того сталкиваются с огромными социальными и экономическими трудностями. Вот они и становятся легкими жертвами для экстремистов и националистов».

Наблюдатели Open Doors также отмечают, что чаще всего гонения на христиан кончаются погромами их жилищ, храмов и сел, и к насилиям присоединяются все большие толпы экстремистов, одержимых идеей искоренения христианства в той или иной области страны. К чему приводят подобного рода насилия в своих крайних формах, мир видел и видит в Нигерии, Сирии и Ираке, где дома христиан грабят и разрушают, их храмы взрывают, и даже отравляют колодцы и ручьи в их селах, чтобы сделать невозможным возвращение христиан в родные места.

Вот уже 25 лет наблюдательная организация Open Doors составляет свои ежегодные отчеты World Watch List со списком стран-гонителей христианства, и за все это время список возглавляли лишь три сменяющих друг друга страны. А именно: Северная Корея, которая возглавляла этот список 16 раз, Саудовская Аравия 7 раз, и Сомали – два раза.