В Елоховском соборе состоится отпевание главного военного дирижера России

МОСКВА. Отпевание главного военного дирижера России Валерия Халилова состоится в субботу в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе Москвы.

Богослужение, которое начнется в 13:00, совершит глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, сообщила в пятницу "Интерфакс-Религия" патриаршая пресс-служба.

В тот же день в "Крокус-сити холле" прозвучит "Рождественская оратория", написанная митрополитом Иларионом. По просьбе иерарха, которого, по его признанию, с погибшим связывала крепкая и долгая дружба, концерт 14 января будет посвящен памяти этого выдающегося дирижера.

Худрук Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В.Александрова В.Халилов погиб при крушении самолета над Черным морем, которое произошло 25 декабря 2016 года.