Церковь оказывает помощь родным погибших при крушении самолета Ту-154
- 13 января
- 13:57
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- Источник:
- ИHТЕРФАКС–Религия
В Елоховском соборе состоится отпевание главного военного дирижера России
МОСКВА. Отпевание главного военного дирижера России Валерия Халилова состоится в субботу в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе Москвы.
Богослужение, которое начнется в 13:00, совершит глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, сообщила в пятницу "Интерфакс-Религия" патриаршая пресс-служба.
В тот же день в "Крокус-сити холле" прозвучит "Рождественская оратория", написанная митрополитом Иларионом. По просьбе иерарха, которого, по его признанию, с погибшим связывала крепкая и долгая дружба, концерт 14 января будет посвящен памяти этого выдающегося дирижера.
Худрук Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В.Александрова В.Халилов погиб при крушении самолета над Черным морем, которое произошло 25 декабря 2016 года.
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