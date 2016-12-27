Патриарх Сербский Ириней отслужил в Белграде заупокойную литию по жертвам крушения Ту-154

Служба прошла в подворье Русской Православной Церкви

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БЕЛГРАД. Патриарх Сербский Ириней отслужил в Белграде в понедельник заупокойную литию по жертвам крушения Ту-154 Минобороны России в Черном море, сообщаетСербской Православной Церкви.

Служба прошла в подворье Русской Православной Церкви в Белграде – храме Святой Троицы в центре города. Предстоятелю сослужили настоятель подворья РПЦ протоиерей Виталий (Тарасьев) и епископ Кронштадтский, викарный архиерей Санкт-Петербургской епархии Назарий. На панихиде присутствовали посол РФ в Сербии Александр Конузин, посол Республики Беларусь в Сербии Владимир Чушев и представители дипломатического корпуса, граждане России, а также сербские военные и граждане.

«Народ Сербии разделяет боль народа России и семей погибших. Трагедия, которая произошла с российским народом, – наша общая трагедия. В авиакатастрофе погибли члены ансамбля Александрова, который привносил красоту и радость в жизнь тех, кто имел возможность его услышать. Мы – сербы имели большую честь не единожды, но многократно слушать ансамбль имени Александрова и их чудесное пение», — сказал Патриарх Ириней.

Накануне министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич выступил с инициативой назвать парк в центре Белграда перед памятником императору Николаю II Романову в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 участниках ансамбля имени Александрова «Парком Александрова», в чем его поддержал премьер Сербии Александр Вучич.

Ранее президент Томислав Николич и премьер Вучич направили в Москву телеграммы соболезнования в связи с крушением самолета Минобороны Ту-154 в Черном море. В своих телеграммах руководству России президент и премьер Сербии подчеркнули, что «трагедия поразила всю Сербию», и отметили, что в республике очень ценят творчество Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

Прославленный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица отметил в понедельник, что «хор ансамбля имени Александрова был хором, с которым ничто не могло сравниться, их пение передавало всю ширину русской души, их утрата невосполнима». Его музыкальная группа No smoking orchestra регулярно выступала с ансамблем Минобороны России с 2012 года, когда коллективы дали в Кремле и Белграде совместные концерты.

Последнее выступление ансамбля в Белграде состоялось в сентябре 2015 года в рамках европейского турне по столицам освобожденных советскими войсками стран, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На выступлении в полном четырехтысячном зале присутствовали Николич, члены правительства и люди со всей страны.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.