Церковь оказывает помощь родным погибших при крушении самолета Ту-154

Священники группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях беседуют с родственниками и совершают заупокойные богослужения

МОСКВА. В московском гостиничном комплексе «Орехово» сейчас находятся 57 родственников погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Они сдают кровь для проведения ДНК-анализа, оформляют документы на страховые выплаты, государственные компенсации и захоронение погибших. Пережить трагедию им помогают психологи МЧС и Министерства обороны России, а также священники группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, которые беседуют с родственниками и совершают заупокойные богослужения, сообщает "Диакония.Ру".

«Мы служим панихиды, когда родственники погибших просят об этом, отвечаем на их вопросы – в основном спрашивают, как поминать усопших, какие молитвы читать, – рассказал клирик московского храма святителя Николая в Хамовниках протоиерей Владимир Быстрый, сотрудник группы церковной помощи в ЧС. – Люди в горе, в слезах находят в себе силы поддерживать друг друга. Они говорят: наши дети, наши родные вместе выступали в ансамбле имени Александрова, поэтому и мы должны держаться вместе».

«Завтра мать привезет одежду погибшего сына, чтобы мы отдали ее нуждающимся в память о нем, – рассказала координатор сектора организации церковной помощи в ЧС Синодального отдела по благотворительности Полина Юферева. – Еще одна семья советовалась с нами, где похоронить погибшего – на мемориальном военном кладбище в Москве или на родине, в Уфе. Они мусульмане, но мы вместе помолились о упокоении души новопреставленного».



25 декабря в акватории Черного моря разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, направлявшийся в Сирию. На борту воздушного судна находились 92 человека – экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, – все они погибли. Среди пассажиров рейса была врач-реаниматолог, исполнительный директор международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза».

По благословению Патриарха Кирилла 26 декабря, в день общенационального траура, во всех храмах Русской Православной Церкви совершались панихиды по погибшим в этой авиакатастрофе.