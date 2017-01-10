Разрешено носить тюрбаны, бороды и хиджабы

ВАШИНГТОН. В армии США сделана существенная уступка религиозным предписаниям: военнослужащим разрешено носить тюрбаны, бороды и хиджабы, хотя в боевых условиях таковое ношение может быть ограничено, сообщает Religionnews.

Армия США, стремясь обеспечить возможность военной службы всем религиозным меньшинствам в стране без исключения, опубликовала новые стандарты уставного внешнего вида, согласно которым военные могут носить бороду, тюрбан и хиджаб. По словам секретаря армии США Эрика Фэннинга, новая директива должна способствовать привлечению на армейскую службу сикхов и мусульман. «Наша цель состоит в том, чтобы сбалансировать должную боеготовность и безопасность солдат с терпимостью к их религиозным обрядам и традициям, - заявил заместитель военного министра подполковник Рэнди Тейлор. – Новейшая директива позволяет нам этого добиться». Новые правила, в частности, разрешают ношение бороды в уступку религиозным традициям, но она не может превышать 2 дюйма (5 сантиметров) в длину, иначе бороду необходимо сворачивать или подвязывать. Также солдатам разрешено носить «дастар» (тюрбан), который является обязательным головным убором сикхов.

Новые правила заслужили высокую оценку от Коалиции сикхов США. «Мы рады прогрессу в плане религиозной терпимости и свободы, - сказал Харсимран Каур, директор Коалиции по правовым вопросам. Сикхи имеют давнюю традицию военной службы в Индии и за её пределами. В американской армии сикхи служили во времена обеих последних мировых войн, а также во время войны в Персидском заливе. Однако в результате реформы уставного внешнего вида военнослужащих, проведённой после войны во Вьетнаме, им стало очень сложно нести службу, не нарушая предписаний своей веры.

Еще в марте высшее командование пришло к выводу, что разрешение носить бороду по медицинским показаниям и запрет на ее ношение по религиозным обычаям – несовместимы, поскольку подобные запреты дискриминационны в отношении тех же сикхов, которым вера запрещает стричь волосы и брить лицо. Одним из первых, кто с радостью воспринял это решение, был капитан Симратпал Сингх, выпускник Вест-Пойнта и боевой офицер, кавалер Бронзовой звезды, который по сей день находится на действительной службе и носит бороду и тюрбан, как того требуют предписания его религии.

Однако командование может отказать солдатам в «таковых послаблениях», если решит, что «заявка военнослужащего не основана на глубокой вере и уважении к ее требованиям», как говорится в директиве. Также в разрешении на соблюдение религиозных традиций может быть отказано в том случае, если военнослужащий подвергается «конкретным и особым рискам» в связи с ношением бороды или религиозного предмета одежды, причем эти риски «не могут быть смягчены или устранены имеющимися средствами», оговаривает директива.

По словам Эрика Фэннинга, армия сейчас изучает вопрос изготовления защитных масок, которые могут использоваться бородатыми солдатами в опасных условиях. А пока таковые маски не разработаны и не поступили в войска, солдаты, пользующиеся послаблениями на ношение бород и тюрбанов не могут «участвовать в занятиях с применением противогазов и иных защитных средств, необходимых при контактах с боевыми токсическими веществами и средами», говорит директива, признавая, что «во многих тактических боевых ситуациях военнослужащие должны быть начисто выбриты».

Также в директиве указывается, что уставные хиджабы и головные платки женщин-военнослужащих должны быть «неброских расцветок, близких к цветам уставного обмундирования». Разрешено также использовать камуфляжные расцветки и орнаменты, сочетающиеся с военной униформой; кроме того, используемые ткани должны изготавливаться из негорючего волокна. К директиве прилагаются схемы уставных способов ношения хиджаба, а также уставные фасоны бород и тюрбанов.