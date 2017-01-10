По ряду сообщений, рост исламского фундаментализма на Ближнем Востоке привел к обращению тысяч мусульман в христианство

Ряд мусульманготовы воспринять христианство как релингию свободы

БАГДАД. Множество мусульман обращаются к христианству на Ближнем Востоке, воспринимая учение Христа как религию свободы – на фоне радикального исламского фундаментализма и продолжающегося кровопролития в этом регионе, сообщает Christianpost.

Многие христианские храмы отмечают возросшую тягу жителей региона к христианскому вероучению в обстановке «голода на духовность», возникшего в результате травли, геноцида и гонений христиан и других религиозных меньшинств в этих странах. В частности, канадская радиовещательная компания «Глас мучеников» (Voice Of the Martyrs, VOMC), развивающая христианское вещание в странах региона, сообщает, что, несмотря на массовый исход христианского населения из Ирака и Сирии в результате терроризма, радикализма, нетерпимости, преследований и военных действий, многие тысячи местных мусульман обращаются в христианство.

«Мы работаем в постоянном контакте с местными радиостанциями в Ираке, и общаемся со множеством людей, живущих в странах Ближнего Востока, - сообщил сотрудник VOMC. – И слушатели постоянно сообщают нам о случаях обращения в христианство – как своего, так и своих соседей и родственников». В Иране, к примеру, остались лишь домашние христианские молельни, которые постоянно подвергаются нападениям, запрещаются и закрываются нынешними исламскими властями этой страны. Но, несмотря на преследования – а может и благодаря им – численность христиан в Иране на сегодняшний день, по подсчетам миссионерской группы Elam Ministries, достигает уже не менее 360 тысяч человек – а ведь в 1979 году их насчитывалось всего 5 сотен.

«Ожидается, что в ближайшие несколько лет численность верующих во Христа достигнет нескольких миллионов – настолько велик духовный голод на фоне краха иллюзий в результате кровавого правления радикального исламского режима, - говорит представитель миссии Elam Ministries. – Если Господь даст нам сил твердо следовать по пути своего призвания, мы убеждены в том, что уже при нашей жизни мы сможем увидеть полное преобразование духовности этого народа. А поскольку Иран играет роль стержневой нации и своеобразного «духовного шлюза» в этом регионе, рост христианской веры в этой стране окажет огромное воздействие на все нации исламского мира».