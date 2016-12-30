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- 30 декабря
- 17:00
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Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер признался, что брал огромные взятки
ТЕЛЬ-АВИВ. Бывший главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецгер заключил сделку с правосудием о признании своей вины по обвинению в коррупции и взяточничестве.
Как сообщают израильские СМИ, согласно условиям соглашения с государственной прокуратурой, в обмен на смягчение тюремного срока Мецгер признает себя виновным по некоторым из пунктов обвинения.
Напомним, что суд против раввина длится с февраля 2015 года, когда юридический советник правительства разрешил судить его по обвинениям в получении взяток, мошенничестве, воровстве, нарушении доверия и уплаты налогов. В целом его подозревают в получении взяток в размере около 2,6 млн долларов, 2 млн из которых "осели" в его кармане, а остальное было перечислено благотворительным организациям.
Якобы он получал прибыль от своих же пожертвований и брал взятки, чтобы менять решения, принимаемые на посту главного раввина, в пользу своих фаворитов.
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