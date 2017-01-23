Бывший главный раввин Израиля проведет 3,5 года в тюрьме за взятки

ТЕЛЬ-АВИВ. После заключения сделки с правосудием о признании своей вины в совершенных преступлениях бывшему главному ашкеназскому раввину Израиля Йоне Мецгеру сократили наказание до 3,5 лет лишения свободы, сообщает mignews.

Как сообщает 2 канал израильского телевидения, Мецгер признался государственному обвинению, что в бытность главой ашкеназской общины набрал взяток на 10 млн. шекелей. В связи с этим он признает себя виновным в мошенничестве, воровстве, заговоре, злоупотреблении общественным доверием, отмывании денег, налоговых преступлениях и получении взяток.

Вдобавок к тюремному сроку государство взыщет квартиру в центральном Тель-Авиве, которая записана на имя Йоны Мецгера.

На телеканале утверждают, что сделка о признании вины была предложена, спустя несколько месяцев переговоров между адвокатами экс-главного раввина и высокопоставленными представителями прокуратуры.

Напомним, что судебный процесс в отношении него начался в окружном суде Иерусалима в феврале прошлого года, когда Мецгеру выдвинули обвинения в получении баснословных сумм в виде "пожертвований" от негосударственных организаций, причем большую часть из которых он присваивал себе. Взамен он помогал своим фаворитам в решении различных вопросов, используя свое влияние как главного раввина.