Иудеям чужд этот символ идолопоклонничества, говорят они

ИЕРУСАЛИМ. Израильские раввины считают рождественское дерево языческим атрибутом и побуждают иудеев всячески избегать контактов с ним как символом идолопоклонничества, сообщает Christiantoday.

Большинству жителей западных стран трудно представить что-либо более безобидное и нейтральное, чем рождественское дерево (обычно это елка), но некоторым израильтянам оно представляется символом чуждой веры, угрожающей их религиозной идентичности. Вопрос борьбы с этой угрозой периодически всплывает и обостряется в стране: например, в 2013 году спикер израильского парламента отверг просьбу христианского члена парламента об установке в здании рождественского дерева для поощрения «мультикультурализма»; а израильские раввины неоднократно пытались воспрепятствовать их установке в гостиницах, ресторанах и других публичных местах.

В канун Рождества этого года раввинат Израиля также не упустил возможность выпустить особое послание с суровым предупреждением владельцам гостиниц, подумывающим об установке рождественских деревьев. «В связи с окончанием календарного светского года, мы хотели бы напомнить вам, что установка рождественского дерева в гостинице нарушает Галаху [совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев. В более узком смысле — совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и в более поздней раввинистической литературе, а также каждый из этих законов (галахот) в отдельности], и потому не следует его устанавливать” – грозят в письме главный раввин ашкенази Иона Мецзегер и главный раввин сефардов Шломо Амар. В послании также говорится, что иудеям «не следует устраивать» новогодние праздничные вечеринки и участвовать в них, поскольку иудейский новый год отмечается совсем в другое время.

В Хайфе с аналогичным пастырским наставлением выступил раввин Элад Докоу в Израильском технологическом институте «Технион», заявив через вебсайт консервативных иудеев Srugim, что студентам не следует входить в зал студенческого союза, пока там стоит рождественское дерево.

По сообщению Jerusalem Post, равнин заявил: «Рождественское дерево является религиозным символом, причем не христианским, а еще более чуждым – языческим. Галаха четко говорит нам, что следует всячески обходить те места, где установлены символы идолопоклонства, и ни в коем случае не следует пребывать возле них. И потому никому из верующих иудеев не следует входить в зал студенческого союза». Докоу также пишет: «Дело тут совсем не в свободе совести. Это общественное место на территории университета. И это место находится в единственном еврейском государстве мира. И потому каждый из нас должен нести миссию «просвещения нации», а не просто и бездумно воспринимать и приветствовать каждую идею».

Раввин Шломо Авинер подключился к дискуссии, заявив, что Израилю давно пора решить, какое религиозное будущее ему подобает избрать. «Нужно решить раз и навсегда, в каком государстве мы живем – в иудейском или христианском, - заявил раввин на вебсайте Srugim, добавив, что многие заблуждаются, считая христиан друзьями иудеев. – Их руки обагрены кровью иудеев, они проливали ее многие столетия. Они всегда убивали, разоряли, изгоняли и унижали иудеев».

Отец Габриэль Наддаф, выдающийся греко-православный вероучитель, живущий в Израиле, занимающийся интеграцией арабских христиан в израильское общество, и в том числе в среду военнослужащих, ответил на заявление Докоу таким образом: «Ваш Бог также и наш Бог, и все мы созданы по образу и подобию Божьему». К этому отец Наддаф добавил: «Правда заключается в том, что иудейскому народу было причинено много зла от имени христианства, но нынешнее христианство совершенно иное. И Вам [Докоу], как служителю Божьему, подобало бы способствовать единению людей, а не их расколу, ненависти и сегрегации». Отец Наддаф также заметил, что рождественское дерево является «символом света и надежды, которую всем нам надлежит нести в мир».

Впрочем, проявления враждебности к рождественским деревьям поддерживают в Израиле далеко не все. Молодые аризонские кипарисы, которые повсеместно используются в стране в качестве рождественского дерева, можно свободно найти в канун каждого Нового года – их распространяет Еврейский национальный фонд, который в своих официальном издании говорит, что «мы стремимся дать рождественские деревья каждому нуждающемуся, чтобы предотвратить незаконную вырубку деревьев, и в то же время принести людям радость от присутствия в их доме рождественского дерева на праздник».