Священнослужитель Константинопольского Патриархата совершил заупокойную молитву над гробом Андрея Карлова

Архимандрит Виссарион проводил гроб с телом убитого посла в аэропорту Анкары

АНКАРА. Первой по значению новостью на турецких телевизионных каналах 21 декабря 2016 г. было сообщение о прощальной церемонии, которая была совершена перед гробом убитого Посла России в Турции Андрея Карлова, сообщило греческое информационное агентство «Амен».

В краткой церемонии в аэропорту Анкары приняли участие представители политического руководства и вооруженных сил Республики Турции, в также члены дипломатического корпуса.

Последняя заупокойная молитва над гробом Андрея Карлова на территории Турции была совершена архимандритом Виссарионом от имени Константинопольского Патриарха Варфоломея.

Гроб был помещен в специально устроенном помещении, где отец Виссарион пропел над телом покойного «Трисвятое» и совершил заупокойную молитву по почившему сыну Православной Церкви в присутствии вдовы Андрея Карлова. Затем архимандрит выразил ей соболезнования от имени Патриарха Варфоломея.

В свою очередь, вдова Российского Посла выразила свою признательность Константинопольскому Патриарху за то, что он прислал священнослужителя, чтобы совершить заупокойную молитву над гробом Андрея Карлова перед его отправлением в Россию.

Архимандрит Виссарион проводил гроб с телом Андрея Карлова до самолета.

В тот же день Константинопольский Патриарх Варфоломей посетил Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле, где оставил свою запись в книге соболезнований по случаю убийства Андрея Карлова.