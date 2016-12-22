В свете недавних трагических событий в Анкаре и Берлине обсуждался вопрос усиления защищённости православных общин

БРЮССЕЛЬ. 21 декабря 2016 года в Брюсселе прошло очередное заседание Конференции православных епископов Бенилюкса. Заседание, прошло в здании Бельгийской митрополии Константинопольского Патриархата под председательством митрополита Афинагора.

В состав Конференции входят православные епископы тех канонических Поместных Церквей, которые имеют приходы или представительства на территории стран Бенилюкса. В этом году в работе Конференции, помимо митрополита Бельгийского Афинагора (Константинопольский Патриархат), приняли участие архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон (Русская Православная Церковь), архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил (Русская Православная Церковь Заграницей), архиепископ Западной и Южной Европы Иосиф (Румынская Православная Церковь), епископ Бельгийский и Голландский Досифей (Грузинская Православная Церковь).

В ходе заседания обсуждались вопросы организации православных приходов в государствах Бенилюкса. В свете недавних трагических событий в Анкаре (убийство Российского посла) и Берлине (теракт на Рождественской ярмарке) обсуждался вопрос усиления защищённости православных общин со стороны бельгийских властей. Говорилось о структурировании единой системы православного образования в бельгийских школах и высших учебных заведениях. Также речь шла об отношении к инославным христианам, в частности к прибывшим в Европу беженцам из Эритреи и Ближнего Востока. Обсуждалась тема координирования общей позиции по отношению к либеральным тенденциям современного западного общества, а также вопросы помощи нуждающимся и социального служения.

По предложению архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона в целях более внимательного отношения духовенства к воспитанию молодого поколения прихожан и формированию православного сознания у молодёжи было принято решение о создании в приходах каждой юрисдикции нескольких детских фольклорных групп и хоров, а также приходских спортивных секций (в частности, футбольных команд).

Митрополит Афинагор сообщил собравшимся о визите в Бельгию Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы и о посещении европейских институтов делегацией епископов из Грузии.

Участники встречи также заслушали сообщения архиепископа Иосифа о прошедшей в этом году встрече представителей Православных Церквей на Крите и решениях Критского Собора.

В завершение заседания иерархи обменялись текущей информацией о жизни и пастырской деятельности православных приходов в странах Бенилюкса.

Конференции православных епископов Бенилюкса была создана в соответствии с решением IV Всеправославного предсоборного совещания, проходившего в Шамбези (Женева, Швейцария) в июне 2009 года.