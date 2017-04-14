В Великий четверг Папа Франциск омыл ноги 12 осужденным римской тюрьмы

Среди них — трое женщин и один мусульманин, который готовится принять крещение

ВАТИКАН. «Папа представляет Иисуса, поэтому я хочу сделать то, что Он делал», — сказал Папа Римский Франциск в проповеди, произнесенной во время Мессы «Господней вечери», которую в четверг Страстной недели, 13 апреля 2017 г., понтифик возглавил в часовне тюремного комплекса в Палиано близ Рима, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Во время богослужения, которым в католической традиции начинается т.н. пасхальное триденствие, Папа Римский омыл ноги 12 осужденным, двое из которых отбывают пожизненное наказание, а другие должны выйти из тюрьмы между 2019 и 2073 гг. Среди них было трое женщин и один мусульманин, который готовится в ближайшее время принять крещение.

Комментируя евангельский отрывок, в котором рассказывается о последней вечере Иисуса с апостолами перед страстями, понтифик подчеркнул, что Иисус, «полюбив, бывших в мире, до конца возлюбил их». «Бог любит именно так: до конца. И отдает жизнь за каждого из нас», — сказал Франциск.

По его словам, Иисус подает нам пример: умывает ноги Своим ученикам.

«Омовение ног, — пояснил Папа Римский, — это был обычай, который в те времена осуществлялся перед обедами и ужинами, ведь тогда не было асфальта и люди ходили среди пыли. Поэтому, одним из жестов, принимая кого-то дома, в том числе и с целью трапезы, было умыть ноги. Это делали рабы, порабощенные лица, но Иисус переворачивает все с ног на голову и Сам выполняет это. Симон не хотел позволить это, но Иисус объяснил, что должно быть именно так, что Он пришел в мир, чтобы служить, служить нам, чтобы стать для нас рабом, чтобы отдать за нас жизнь, чтобы любить до конца».

Папа рассказал, что когда подъезжал к зданию тюрьмы, по дороге его приветствовали люди. Некоторые говорили: «Едет Папа! Глава Церкви». «Главой Церкви является Иисус! Не шутите! Папа представляет Иисуса, и я хочу сделать то, что делал Он. Во время этого обряда священник омывает ноги верным», — сказал понтифик.

«Я не говорю вам сегодня обмыть ноги друг другу, потому что это было бы только шуткой. Но как образ — да! Говорю вам, что, если есть возможность помочь, выполнить здесь, в тюрьме, какую-то услугу для друга или подруги, сделайте это. Потому что это — любовь, это то же, что омыть ноги. Это значит служить», — заключил Франциск.