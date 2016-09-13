Невидимый Ватикан: взгляд изнутри

Фотогалерея работников и обслуживающего персонала государства в миниатюре

ВАТИКАН. Город Ватикан представляет собой целый таинственный мир в миниатюре, в котором меньше чем на половине квадратного километра собрано все, что необходимо для государства. Фотограф Кристиан Синибальди получил высочайшее разрешение запечатлеть многое из того, что обычно сокрыто от глаз публики в этом древнем мире – особое внимание он уделил тем людям, благодаря которым этот город живет и функционирует – его работникам и обслуге. Он посвятил свой труд «всем тем людям, которые стоят за папой – рабочему классу Ватикана», и представил фотогалерею их трудовых образов на сайте The Gardian.

На снимках можно видеть плотников, уборщиков, флористов, монахинь, занятых глажкой церковных облачений, водителей «папамобилей» – и многих других малозаметных, но необходимых работников этого государства. Утренняя жизнь города начинается в 6.30. Алессио Цензони, главный ключник, сопровождаемый четырьмя помощниками, шествует по коридорам и отпирает примерно 300 дверей. Самым большим и древним ключом №401 он отпирает зал Ротонда в Музее Ватикана, в который спустя несколько часов хлынет толпа туристов. Алессио не занимается открытием окон – для этого есть специальный работник. Сейчас Алессио 62 года, а свою службу в Ватикане он начал в 14 лет.

В городе есть собственные заправочные станции. Бензин здесь стоит всего 40 центов литр, а за границей, в Риме, его цена в среднем 1,40 евро. Ренцо Цести, старший водитель Папы Франциска, говорит, что при прежнем Папе Бенедикте «парк был совершенно иной – бронированный Мерседес, бронированный папамобиль и прочее. Но Папе Франциску они не по нраву. Он любит быть в контакте с людьми. Смотри сюда…» Он поднимает полог и показывает папамобиль изнутри. «Святой Отец ничего не боится». А как его водитель? «Мне тоже бояться нечего, – пожимает плечами Ренцо. – Если что-то случится, мы попадем прямо в рай». «Когда Папа хочет выйти из папамобиля, это всегда неожиданность. Он видит кого-то, кто привлекает его внимание, и хлопает меня по плечу, - говорит Ренцо. – Тогда я останавливаюсь».

Флористы Ватикана отвечают за все цветочные декорации в городе. У них есть специальные теплицы для цветов и других растений, они работают вместе с садовниками. В городе есть также около 80 работников, занятых эксплуатацией и ремонтом: это гладильщицы, специалисты по мрамору, плотники, уборщики… есть специальные служащие, отчищающие полы от жвачки, есть работники, меняющие лампы в плафонах, и многие другие. Менять лампы – нелегкое дело. Например, в соборе Святого Петра требуется четыре человека, чтобы поменять лампу под куполом, поскольку тяжеленные светильники приходится спускать с чудовищной высоты, равной примерно 33 этажам. Уборкой помещений постоянно занимаются 25 человек в день. Нередко работа передается от матери к дочери и от отца к сыну.

Двери собора имеют четыре метра в высоту, и через них в собор свободно проходят люди и пролетают голуби. Потому мокрая уборка идет постоянно. Когда солнце светит сквозь окна базилики, можно видеть пыль – и ее тоже приходится постоянно удалять.

Монашки-гладильщицы гладят облачения в ризнице с 8 утра до полудня и с обеда до 7.30 вечера, непрерывно читая молитвы при этом. «Нам редко удается все закончить, даже по воскресеньям, - говорит сестра Рита. – Когда нужно работать, мы работаем без всяких графиков. Это трудная работа. Проще гладить салфетки, но с ними нужна особая аккуратность. Когда выдается свободное время, мы занимаемся штопкой… но времени у нас почти нет».

Есть здесь и студия мозаики, основанная в 16-м веке для украшения собора Святого Петра. Ее специалисты работают со многими тысячами плиток всех оттенков, и все они хранятся по цветам в специальных выдвижных ящичках, причем этот каталог цветов создавался несколько столетий.

Существует также славная швейцарская гвардия – это пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского папы — единственный в настоящее время вид вооруженных сил Ватикана. Её по праву можно считать старейшей армией мира, сохранившейся до наших дней. Основанная ещё в 1506 году, она на данный момент включает в себя около 100 гвардейцев, которые готовятся в швейцарских вооружённых силах и служат в Ватикане, неся охрану в древних живописных одеяниях. Но насколько спасительна эта охрана, когда Папа входит в толпу? По словам гвардцейца Нико Кастеллузо, «наша охрана сильно усложняется. Папа слишком тесно общается с людьми. Он знает, как сильно рискует при этом, но все же идет к людям. Мы работаем с карабинерами, итальянской военизированной полицией. Но, если кто-то захочет напасть, он всегда найдет такую возможность». Гвардеец пожимает плечами: «Нам остается только молиться, чтобы это не случилось».