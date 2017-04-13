Добровольцы службы "Милосердие" поздравят с Пасхой наиболее нуждающихся людей в Москве

Акция пройдет в течение Пасхальной недели

Православные христиане по всей стране готовятся встретить главный христианский праздник – Пасху Христову. Всю Пасхальную неделю, начиная с 16 апреля, по всей стране священники, сестры милосердия и добровольцы будут поздравлять со Светлым праздником наиболее нуждающихся людей: одиноких стариков, инвалидов, детей-сирот, многодетные и малообеспеченные семьи, бездомных, пациентов больниц.

МОСКВА.

«Пасха Христова – это главный праздник, к которому христиане готовятся весь Великий пост, - говорит викарий Святейшего Патриарха епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководитель православной службы помощи «Милосердие» и председатель Синодального отдела по благотворительности. - Всякий христианин, конечно, стремится встретить Пасху в храме, но и в дни Светлой седмицы нужно стараться не только встретиться с родными и друзьями, но и посвятить время добрым делам, разделив радость Пасхи с теми, кто оказался в беде».

В Москве православная служба помощи «Милосердие» в течение всего Великого поста вела сбор средств на пасхальные подарки для более чем 19 тысяч нуждающихся: стариков, инвалидов, бездомных, детей-сирот, многодетных и малообеспеченных семей, пациентов больниц. В списке учреждений, где в рамках благотворительной акции «Дари радость на Пасху» будут организованы поздравления, - НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Гематологический научный центр, Хоспис №8, Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, больница святителя Алексия митрополита Московского, а также четыре детские городские больницы, в том числе детское отделение московского центра борьбы с туберкулезом. Кроме того, сестры милосердия и добровольцы службы «Милосердие» поздравят с Пасхой пациентов крупнейшего в Москве инфекционного стационара ИКБ №2 и подопечных двух московских психоневрологических интернатов.

Также в разных точках города пройдут поздравления московских бездомных. С 17 по 22 апреля сотрудники благотворительного фонда «Помощник и покровитель» и православные добровольцы будут поздравлять бездомных на улице, а также в отделениях Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки, в отделении ПНИ № 5, в «Ангаре спасения» службы «Милосердие». Всего планируется передать бездомным более 2200 подарков: в наборы войдут продукты питания, сладости, средства гигиены. Поздравление бездомных будет организовано на средства субсидии Департамента национальной политики и межрелигиозных связей города Москвы при поддержке Синодального отдела по благотворительности.