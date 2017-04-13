На Пасху москвичей угостят у храма Христа Спасителя полуторатонным куличом

Молодежный флешмоб пройдет у храма Христа Спасителя на Пасху

МОСКВА. Молодежный флешмоб пройдет на Пасху, 16 апреля, у храма Христа Спасителя.



После богослужения, которое совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, православная молодежь поздравит его с праздником на площади перед храмом, сообщили "Интерфакс-Религия" в четверг в информационной службе молодежного отдела Московской городской епархии, который организует акцию вместе с движением "Православные добровольцы" и вузами города.



Участники выстроятся в фигуру, воспроизводящую гигантское пасхальное яйцо, внутри которого будут буквы "ХВ" и надпись "Пасха 2017".



Они также расскажут историю о встрече Марии Магдалины с римским императором Тиберием, одновременно с этим цвета фигуры и пасхального яйца будут динамично меняться.



По окончании флешмоба православная молодежь угостит москвичей куличом весом в полторы тонны, который накануне, в Великую Субботу, освятит предстоятель. Кулич будет украшен фигурой храма Христа Спасителя и Патриаршего моста из безе и мастики, а также изображением Москвы-реки и пейзажей столицы.



Подобные флешмобы вошли в традицию с апреля 2014 года, когда более 500 участников выстроились у храма Христа Спасителя в буквы "ХВ" и выпустили в небо красные воздушные шары.