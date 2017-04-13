Добровольцы службы "Милосердие" поздравят с Пасхой наиболее нуждающихся людей в Москве
- 13 апреля
- 16:54
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
На Пасху москвичей угостят у храма Христа Спасителя полуторатонным куличом
Молодежный флешмоб пройдет у храма Христа Спасителя на Пасху
МОСКВА. Молодежный флешмоб пройдет на Пасху, 16 апреля, у храма Христа Спасителя.
После богослужения, которое совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, православная молодежь поздравит его с праздником на площади перед храмом, сообщили "Интерфакс-Религия" в четверг в информационной службе молодежного отдела Московской городской епархии, который организует акцию вместе с движением "Православные добровольцы" и вузами города.
Участники выстроятся в фигуру, воспроизводящую гигантское пасхальное яйцо, внутри которого будут буквы "ХВ" и надпись "Пасха 2017".
Они также расскажут историю о встрече Марии Магдалины с римским императором Тиберием, одновременно с этим цвета фигуры и пасхального яйца будут динамично меняться.
По окончании флешмоба православная молодежь угостит москвичей куличом весом в полторы тонны, который накануне, в Великую Субботу, освятит предстоятель. Кулич будет украшен фигурой храма Христа Спасителя и Патриаршего моста из безе и мастики, а также изображением Москвы-реки и пейзажей столицы.
Подобные флешмобы вошли в традицию с апреля 2014 года, когда более 500 участников выстроились у храма Христа Спасителя в буквы "ХВ" и выпустили в небо красные воздушные шары.
После богослужения, которое совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, православная молодежь поздравит его с праздником на площади перед храмом, сообщили "Интерфакс-Религия" в четверг в информационной службе молодежного отдела Московской городской епархии, который организует акцию вместе с движением "Православные добровольцы" и вузами города.
Участники выстроятся в фигуру, воспроизводящую гигантское пасхальное яйцо, внутри которого будут буквы "ХВ" и надпись "Пасха 2017".
Они также расскажут историю о встрече Марии Магдалины с римским императором Тиберием, одновременно с этим цвета фигуры и пасхального яйца будут динамично меняться.
По окончании флешмоба православная молодежь угостит москвичей куличом весом в полторы тонны, который накануне, в Великую Субботу, освятит предстоятель. Кулич будет украшен фигурой храма Христа Спасителя и Патриаршего моста из безе и мастики, а также изображением Москвы-реки и пейзажей столицы.
Подобные флешмобы вошли в традицию с апреля 2014 года, когда более 500 участников выстроились у храма Христа Спасителя в буквы "ХВ" и выпустили в небо красные воздушные шары.
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