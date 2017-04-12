Установлено: в коптских церквях на Вербное воскресение взорвались шахиды-смертники

КАИР. Египетские спецслужбы установили личности смертников, взорвавшихся 9 апреля в коптских церквях на Вербное Воскресенье, сообщают египетские СМИ. В тот день в результате взрыва погибли 27 человек.

В храме святого Георгия в Тантре подорвался Абу аль-Бараа аль-Масри. Он родился в 1974 году, был женат и у него есть трое детей.

Второй смертник, Абу Ишак аль-Масри, пытался взорваться в кафедральном соборе Св. Марка в Александрии. Он был остановлен 54-летней полицейской Наджаваой аль-Хаджар. Она погибла в результате взрыва. Ее сын был убит в боях с ISIS на Синае в прошлом году.

Абу Ишак аль-Масри, 1990 года рождения, по образованию бухгалтер, некоторое время работал в Кувейте. Оттуда он в 2013 году перебрался в Турцию, а оттуда - в Сирию. Позднее он вернулся на Синай.

Египетская пресса сообщает, что заговор против коптских церквей был “полностью подготовлен и осуществлен гражданами Египта”.