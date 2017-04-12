Число погибших при взрыве у церкви в Александрии возросло до 16 человек
- 12 апреля
- 12:43
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- Источник:
- Седмица.Ru
Установлено: в коптских церквях на Вербное воскресение взорвались шахиды-смертники
КАИР. Египетские спецслужбы установили личности смертников, взорвавшихся 9 апреля в коптских церквях на Вербное Воскресенье, сообщают египетские СМИ. В тот день в результате взрыва погибли 27 человек.
В храме святого Георгия в Тантре подорвался Абу аль-Бараа аль-Масри. Он родился в 1974 году, был женат и у него есть трое детей.
Второй смертник, Абу Ишак аль-Масри, пытался взорваться в кафедральном соборе Св. Марка в Александрии. Он был остановлен 54-летней полицейской Наджаваой аль-Хаджар. Она погибла в результате взрыва. Ее сын был убит в боях с ISIS на Синае в прошлом году.
Абу Ишак аль-Масри, 1990 года рождения, по образованию бухгалтер, некоторое время работал в Кувейте. Оттуда он в 2013 году перебрался в Турцию, а оттуда - в Сирию. Позднее он вернулся на Синай.
Египетская пресса сообщает, что заговор против коптских церквей был “полностью подготовлен и осуществлен гражданами Египта”.
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